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Награда конкурса BAFTAФото: Jonathan Brady/empics/picture alliance
КиноВеликобритания

"На Западном фронте без перемен" - лидер по номинациям BAFTA

Жан Рофе
40 мин. назад

Немецкая экранизация романа Эриха Марии Ремарка претендует на 14 наград британской киноакадемии, включая "Лучший фильм".

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Военная драма "На Западном фронте без перемен" немецкого режиссера Эдварда Бергера (Edward Berger) стала лидером по числу номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в этом году. Как сообщается на сайте конкурса в четверг, 19 января, она претендует на победу в 14 категориях.

В частности, картина, основанная на одноименном романе немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque), представлена в таких категориях, как "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая музыка к фильму", "Лучший монтаж" и "Лучшая операторская работа". Это второй в истории BAFTA фильм на иностранном языке с таким количеством номинаций. Предыдущим рекордсменом был "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" Энга Ли в 2001 году, также выдвигавшийся в 14 категориях.

Второе место по числу номинаций делят фильмы "Банши Инишерина" Мартина Макдона и "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Они претендуют на победу в 10 категориях каждый. На третьем месте байопик "Элвис" База Лурмана, который получил девять номинаций.

76-я церемония вручения премии BAFTA состоится в Лондоне 19 февраля 2023 года.

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Сайт Британской академии кино и телевизионных искусств

Сообщение на сайте BAFTA
www.bafta.org
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