Лучшее немецкое кино - в погоне за "Оскаром"

В списке претендентов на одну из важнейших кинопремий мира - фильм Эдварда Бергера о мясорубке Первой мировой и короткометражные картины Нильса Келлера и Андреаса Кесслера.

Сразу несколько работ немецких кинорежиссеров вошли в шорт-лист премии Американской академии кинематографических искусств и наук ("Оскар"). Так, картина Эдварда Бергера (Edward Berger) "На Западном фронте без перемен" попала в список претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Фильм основан на одноименном произведении немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque), опубликованного в 1929 году.

Годом позднее произведение, считающееся образцом антивоенного романа, было впервые экранизировано. Работа уроженца Кишинева Льюиса Майлстоуна получила два "Оскара" - за лучшую режиссуру и лучший фильм. Вторая версия, снятая для телевидения в 1979 году, была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус".

Фильм Бергера представлен и в категориях "Лучший звук", "Лучший грим и прически", "Лучшие визуальные эффекты", а также "Лучшая музыка к фильму", где конкуренцию композитору Фолькеру Бертельману (Volker Bertelmann), известному под псевдонимом Hauschka, могут составить Джон Уильямс (драма "Фабельманы"), Николас Брителл (биографическая драма "Ее правда") и Джастин Гурвиц (комедийная драма "Вавилон").

Конфликт поколений в космосе и еврейские партизаны в Украине

Нильс Келлер Фото: picture alliance/dpa

На шаг ближе к одной из старейших кинопремий мира стал режиссер Нильс Келлер (Nils Keller) из Мюнхена. Выпускник Высшей школы телевидения и кино в столице Баварии в октябре получил студенческий "Оскар" за получасовую картину "Почти дома", сюжет которой описывает конфликт поколений в космосе. Теперь эта работа вошла в шорт-лист в категории "Лучший игровой короткометражный фильм".

В этой же категории присутствует выпускник Киноакадемии Баден-Вюртемберга Андреас Кесслер (Andreas Kessler). Его фильм "Нокмим" рассказывает о судьбе подростка - участника партизанского еврейского движения, сражавшегося с нацистами в 1942 году на территории Украины.

А в шорт-лист претендентов на награду за лучший анимационный короткометражный фильм вошла картина Steakhouse - совместная работа Германии, Словении и Франции. Ее режиссер Шпела Чадеж - выпускница профильной высшей школы в Кельне.

Немцы и "Оскар"

В последний раз немецкий фильм был удостоен награды Академии кинематографических искусств и наук за лучший фильм на иностранном языке в 2007 году. Тогда статуэтка досталась Флориану Хенкелю фон Доннерсмарку (Florian Henckel von Donnersmarck) за драму "Жизнь других".

В 2022 году немецкий композитор Ханс Циммер (Hans Zimmer) получил "Оскар" за музыку к "Дюне" - главной фантастической ленте 2021 года. Этот фильм принес награду и немецкому специалисту по спецэффектам Герду Нефцеру (Gerd Nefzer), разделившему славу с коллегами из Великобритании и США.

Финальные пятерки номинантов в каждой категории объявят в Голливуде 24 января 2023 года. Церемония вручения премии "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе 12 марта.

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