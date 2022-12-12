США: РФ обсуждала обмен убийцы Хангошвили на американцев

Россия пыталась включить осужденного в Германии Вадима Красикова в сделку по обмену Бриттни Грайнер и Пола Уилана. В Белом доме это предложение сочли несерьезным.

В ходе переговоров об освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер и юриста Пола Уилана Россия просила о выдаче Вадима Красикова, осужденного в Германии по делу об убийстве в Тиргартене. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в эфире американского телеканала ABC в воскресенье, 11 декабря.

"Они (представители российской стороны, - Ред.) просили о выдаче мужчины, убийцы, который находится в заключении в Германии", - сказал Кирби. Он добавил, что США не посчитали это предложение серьезным, поскольку Вашингтон не может вмешиваться в вопрос с осужденным, отбывающим наказание в другой стране.

Вадим Красиков в конце 2021 года был приговорен в Германии к пожизненному лишению свободы за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Высший земельный суд Берлина счел доказанным утверждение стороны обвинения, что Красиков совершил преступление по указанию властей России. Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен.

Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута

О том, что Россия пытается добавить в сделку по обмену Бриттни Грайнер и Пола Уилана Вадима Красикова в июле сообщал со ссылкой на источники американский телеканал CNN. По данным СМИ, российская сторона передала это предложение по неофициальным каналам спецслужб. В США ранее не разглашали детали обсуждения сделки с Москвой, однако в августе Белый дом заявил, что получил "вероломный" ответ российских властей по предложению об обмене заключенными.

В декабре Бриттни Грайнер обменяли на гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего срок в Соединенных Штатах за торговлю оружием. Грайнер в России признали виновной в контрабанде и хранение наркотиков. В августе суд в РФ приговорил ее к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

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