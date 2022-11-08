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Фото: Imago/IPON
ПолитикаГермания

СМИ: Убийцу Хангошвили перевели в другую тюрьму

Екатерина Венкина
45 мин. назад

Россиянин Вадим Красиков переведен из отделения строгого режима берлинской тюрьмы "Тегель" в тюрьму в Баварии, утверждает газета Tagesspiegel.

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Гражданин России Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному лишению свободы за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, переведен из отделения строгого режима берлинской тюрьмы "Тегель" в тюрьму в федеральной земле Бавария. Об этом сообщила во вторник, 8 ноября, газета Tagesspiegel. По ее сведениям, перевод состоялся утром 2 октября.

Перед этапированием, которое проводили некие "служащие в масках", сотрудников тюрьмы попросили уйти в служебные помещения, чтобы "сузить круг осведомленных" о переводе, но в один из моментов россиянин закричал: "Путин! Путин!", чем привлек внимание других заключенных, которые из окон якобы увидели, как его уводят, пишет издание, оговаривая, что представители структур безопасности отрицают крики Красикова.

В свою очередь тележурнал Spiegel TV рассказал, что в официальных документах содержится пометка о том, что Красиков был доставлен в "специальный центр для содержания под стражей в ожидании депортации" в городе Айзенхюттенштадт в земле Бранденбург. О переводе Вадима Красикова в другую федеральную землю сообщили также газеты Die Welt  и Bild.

Ни федеральные, ни соответствующие земельные власти информацию о том, что Красиков перевезен в другую землю, пока не подтвердили.

Фамилия россиянина последний раз появлялась в немецких СМИ после того как американский телеканал CNN 29 июля сообщил, что Москва попросила США добавить в сделку по обмену олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков, и бывшего морского пехотинца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, еще и Вадима Красикова. По сведениям CNN, это предложение РФ передала по неофициальным каналам Федеральной службы безопасности, США сочли его "проблематичным", однако направили запрос в ФРГ.

Судебный процесс продолжался больше года

Судебный процесс по делу об убийстве в Тиргартене продолжался больше года, состоялось 56 заседаний, были заслушаны 47 свидетелей, изучены вещественные доказательства, данные всевозможных экспертиз, фото и видеосъемки, информация из ответов, полученных на просьбы немецких властей о правовой помощи из Эстонии, Франции, Грузии, Нидерландов, Латвии, Австрии, Польши, Словакии, Испании, Чехии, Турции, Украины, США, Кипра, а также из России.

В начале декабря 2021 года федеральная прокуратура Германии заявила, что считает доказанной вину Красикова, и попросила суд приговорить его к пожизненному сроку. Одновременно генеральный прокурор Николаус Форшнер (Nikolaus Forschner) выразил уверенность в том, что убийство было совершено по политическим мотивам по заказу российских государственных ведомств и что Вадим Красиков связан с ФСБ России.

По данным прокуратуры, Красиков прибыл в Берлин через Францию и Польшу с поддельным паспортом на имя Вадима Соколова, выследил Хангошвили и застрелил его в парке Малый Тиргартен. При этом Вадима Красикова видели свидетели, его засняли камеры наблюдения, а его маршрут был восстановлен при помощи SIM-карты, которую нашли в его телефоне, подчеркивали следователи.

Представитель обвинения указал, что Хангошвили воевал против российской армии во второй чеченской войне в 2000-2004 годах. Поэтому он рассматривался Москвой в качестве врага и был ликвидирован, заявил он.

Убийство чеченского полевого командира в Берлине

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Россия ранее объявила его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. По сведениям издания The Insider, Вадим Соколов - на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Смотрите также:

Убийство в Берлине: пожизненный срок для россиянина

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