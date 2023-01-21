Российские активисты требуют освобождения Навального

Десятки людей 21 января собрались в центре Берлина, чтобы выразить солидарность с Алексеем Навальным и другими политзаключенными, а также призвать немецких политиков поддержать введение санкций против порядка шести тысяч граждан России, которых сторонники Навального считают "коррупционерами и разжигателями войны" против Украины.

Пальцы замерзают на ледяном ветру, но активисток берлинского движения Demokrati-ja это не останавливает: дрожащими от холода руками они приклеивают скотчем микрофон к штативу, разворачивают флаги, растягивают плакаты. Место действия - площадь у Бранденбургских ворот, символа столицы Германии. Вокруг - толпы туристов, но россияне пришли сюда совсем с другой целью; берлинский митинг - частьглобальной акции в поддержку Алексея Навального, который последние два года находится за решеткой в России.

Митинг в поддержку Навального в Берлине Фото: Vladimir Esipov/DW

В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан прямо в аэропорту. По данным его адвокатов, политик жалуется на состояние здоровья в колонии, где его регулярно отправляют в штрафной изолятор. "Верните Лешу в Германию!" - так и было написано на одном из самодельных плакатов.

Митинг солидарности в центре Берлина

Одна из участниц митинга - Ольга Галкина, бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, спешно покинувшая страну в марте 2022 года, после того как к ней домой нагрянул СОБР. Вооруженные бойцы обыскали квартиру в присутствии маленьких детей, а в отношении самой Галкиной было возбуждено уголовное дело по подозрению в терроризме за антивоенные высказывания.

"Подобные акции солидарности очень важны, поскольку они (политзаключенные. - Ред.) в России остались в заложниках и подвергаются пыткам. И поэтому самое простое, что мы можем сделать - говорить о них, писать им письма, поддерживать их семьи, поэтому я сегодня здесь", - объясняет Галкина. Самого Навального она считает - дословно - "героем современной России".

Участники митинга в Берлине Фото: Vladimir Esipov/DW

"Я уверена, что наши голоса не услышат в посольстве, да и на решения Путина это тоже не повлияет, - отмечает Галкина. - Но я уверена, что нас могут услышать немецкие политики, политики Евросоюза и что это послужит для них дополнительным аргументом, чтобы не вести переговоры с Путиным".

Другой участник, бывший муниципальный депутат из подмосковного Наро-Фоминска Алексей Дуленков, приехал в Германию лишь недавно по гуманитарной визе. Он говорит, что тема политзаключенных касается его лично, поскольку среди них много его друзей - Андрей Пивоваров, Илья Яшин и сам Навальный. "Я их давно и хорошо знаю и близко к сердцу воспринимаю то, что они арестованы", - подчеркивает Дуленков.

Глобальная акция в поддержку Навального

По словам координатора акции Дарьи Дадли, подобные акции проходят в крупных городах Германии. "Наша цель - напомнить о списке из шести тысяч фамилий россиян, которые не находятся под санкциями, но тем или иным образом ответственны за ведение войны в Украине", - говорит она.

Десять лет назад, в 2013 году, приговор Навальному спровоцировал протесты в центре Москвы, участники которых даже пытались перекрыть движение на Тверской.

На митинг в Берлине пришли полторы сотни людей Фото: Vladimir Esipov/DW

Десять лет спустя в центре Берлина собрались порядка полутора сотен человек, многие из которых оказались в Германии лишь недавно, после начала войны в Украине. Несмотря на малочисленность акции, ее участники сохраняют оптимизм. Как сказала одна из них, жительница Берлина Ольга, она пришла, чтобы "не оставаться в стороне" и надеется, что "Россия будет свободной".

Другой участник, покинувший РФ в начале марта 2022 года и просивший не называть свое имя, считает, что для тех, кто оказался разбросан по миру в результате поспешного бегства из России, очень важно выходить на митинги и показывать, что многие россияне не разделяют идеи, распространяемые российской пропагандой и выступают против войны.

Член политсовета Партии народной свободы (ПАРНАС) Дмитрий Андросов, покинувший Россию в начале лета 2022 года после жесткого задержания в Москве, считает: "Неважно, где ты находишься. Важно не молчать. И привлекать внимание. Немецкая политика, в отличие от России, опирается на общественное мнение. Поэтому очень важно выходить на улицу, важно говорить - на любом языке, русском или немецком - чтобы тебя услышали. Поскольку немецкая политика обращает внимание на тех кто протестует".

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