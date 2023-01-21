По всему миру идут акции солидарности с Алексеем Навальным

В 35 городах мира 21 и 22 января проходят акции в поддержку Навального, который два года назад был арестован по возвращении в Россию. Среди прочего, акции прошли в Мельбурне и Сиднее, а также в Берлине, Риге и Тбилиси.

Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального по всему миру проводят акции солидарности с политиком, задержанным два года назад по возвращении в Россию. Первый день всемирных протестов в субботу, 21 января, начался с Австралии, там состоялись акции в Мельбурне и Сиднее.

В Берлине десятки участников акции перед Бранденбургскими воротами скандировали лозунги "Навальному - свободу", "Путина - в тюрьму", "Чемодан-вокзал-Гаага", "Слава Украине". Несколько десятков человек приняли участие в акции у российского посольства в Риге. В Тбилиси прошел митинг в поддержку Навального и других политзаключенных, его участники также держали антивоенные плакаты, в частности, "Россия в плену у безумцев". На место акции также пришли ее противники.

Кроме того, акции состоялись в Мюнхене, Вильнюсе, Батуми, Ереване. В Бишкеке правоохранители запретили проводить массовое мероприятие. В общей сложности акции протеста 21 и 22 января пройдут в 35 странах мира.

Кампания солидарности с Алексеем Навальным

Кампания в поддержку Навального инициирована во вторую годовщину его возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после атаки с помощью отравляющего вещества "Новичок". Политик был задержан в московском аэропорту 17 января 2021 года и с тех пор находится в заключении.

Среди требований кампании #FreeNavalny - "остановка войны" и "освобождение всех политзаключенных, включая Навального", а также введение западных санкций в отношении фигурантов "Списка 6000" - или "Списка коррупционеров и разжигателей войны", как он назван на сайте сформировавшего его Anti-Corruption Foundation сторонников Навального. Инициаторы кампании #FreeNavalny не призывают к уличным акциям в России, поскольку проживающие там люди находятся под жестким давлением.

Преследование Навального

Алексей Навальный находится в колонии №6 в Мелехово Владимирской области. В феврале 2021 года суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

В марте 2022 года Навальному добавили еще 9 лет по делу о мошенничестве: власти считают, что политик тратил на личные нужды средства, собранные на деятельность Фонда борьбы с коррупцией. 20 октября 2022 года стало известно, что против Навального возбуждено новое уголовное дело по обвинению в пропаганде терроризма. За время содержания в ИК-6 c июня прошлого года Навального уже десять раз отправляли в штрафной изолятор. 9 января адвокат Вадим Кобзев сообщил, что политик находится в ШИЗО "с температурой, лихорадкой и кашлем".

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