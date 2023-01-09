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Алексей НавальныйФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
Права человекаРоссия

Навальный заболел в ШИЗО

Даниил Сотников
2 ч. назад

В колонии, где отбывает срок Навальный, началась эпидемия гриппа. Сам политик провел в ШИЗО уже больше 100 дней и тоже заболел.

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Политика Алексея Навального, отбывающего заключение в ИК-6 во Владимирской области, в 10-й раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), где он заболел - вероятно, гриппом. Это произошло еще 31 декабря, сообщается в соцсетях Навального в понедельник, 9 января.

"Все-таки свое юбилейное десятое ШИЗО я успел заработать в прошлом году. Мои тюремные упырята не поленились и собрали свою комиссию в выходной 31 декабря специально для меня", - рассказал Навальный. По его словам, максимальный срок в ШИЗО ему назначили за то, что он умывался в 5.24 утра, а по расписанию должен был делать это в 6.00 утра - администрация колонии сочла это "тяжким нарушением".

У Навального - лихорадка, температура и кашель

"Так рухнули мои планы на шикарный Новый год, для которого у меня были припасены пачка картофельных чипсов и банка сайры. Так что Новый год я встречал в карцере в компании своих старых друзей: бомжа (он грустил) и психа (он выл и орал за дверью)", - рассказал политик.

Кроме того, сокамерника Навального в ШИЗО выпустили 3 января, но на следующий день вернули в камеру. "Причем, когда его выпускают, его не уводят в барак, как всех, а всегда объявляют больным и кладут в медчасть, забитую больными гриппом, - здесь эпидемия. И ровно через сутки кидают обратно ко мне в ШИЗО. Кажется, его используют как бактериологическое оружие. Неудивительно, что он грустит", - написал Навальный.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик в итоге заболел. У него температура, лихорадка и кашель, рассказал адвокат Навального Вадим Кобзев. "Пытаемся передать ему лекарства", - написал он.

111 суток Навального в ШИЗО

Ранее Навальный рассказал, что за каждые 10 суток в ШИЗО теряет в среднем по 3,5 килограмма веса, которые затем вновь набирает - он узнал это, поскольку после выхода из изолятора его регулярно взвешивают. Политик провел в штрафном изоляторе уже больше 100 дней - половину своего срока в колонии. С учетом отбываемым им 15 суток он проведет в ШИЗО 111 дней.

Правозащитники и заключенные называют штрафной изолятор "тюрьмой в тюрьме". "Бетонная конура 2,5х3 метра. Чаще всего там невыносимо, потому что холодно и сыро. Вода на полу. Вентиляции нет. Железная койка пристегивается к стене, типа как в поезде. В 5 утра у тебя забирают матрас и подушку и поднимают койку. В 9 вечера койку снова опускают и возвращают матрас. Железный стол, железная лавка, раковина, дырка в полу. Под потолком две камеры", - описывал условия в ШИЗО сам Навальный.

В середине ноября политика из общего барака в колонии перевели в ПКТ, где его могут держать до года (максимальный срок содержания в ШИЗО - 15 дней подряд). По словам Алексея Навального, условия содержания в ПКТ фактически такие же, как в ШИЗО, но в ПКТ у него не будет длительных свиданий с близкими. Кроме того, Навальному перестали передавать письма от его супруги Юлии.

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