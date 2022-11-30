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Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
ПолитикаРоссия

Алексею Навальному не передают в колонии письма от жены

Сергей Ромашенко
42 мин. назад

Супруга оппозиционного политика обнародовала в Instagram послание, в котором ее муж жалуется, что больше не получает от нее писем. Юлия Навальная резко раскритиковала администрации российских колоний.

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Известному российскому оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему срок в исправительной колонии (ИК) во Владимирской области, перестали передавать письма от его супруги Юлии. В среду, 30 ноября, Юлия Навальная опубликовала на своей странице в Instagram послание от мужа, в котором тот жалуется, что больше не получает от нее писем, и в шутку просит прислать адреса газет, куда заключенные пишут, чтобы найти жену по переписке.

Юлия Навальная так прокомментировала это: "Какие же мерзкие, что не передают Алексею мои письма. У меня хотя бы есть возможность передать через адвокатов, что ему просто не отдают письма, и посмеяться. А представьте, как они издеваются над другими заключенными, у которых и адвокатов-то вовсе нет. Вот не понравился ты начальнику колонии Фомину, к примеру, и он может намекнуть, что передавать тебе письма не надо. Ну не пишут тебе и все, как проверить-то? Сидит человек в заключении и думает, что про него все забыли. Классная система перевоспитания преступников. В первую очередь нужно перевоспитывать самих перевоспитателей, потому что они не перевоспитатели, а пытатели обыкновенные".

Алексей Навальный отбывает срок в колонии строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области. По сообщениям СМИ, в этой ИК к заключенным регулярно применяют пытки.

С середины августа Навального уже семь раз отправляли в штрафной изолятор за различные незначительные проступки. 17 ноября политик рассказал, что его перевели в ПКТ (помещение камерного типа) - фактически в одиночное заключение. Из-за перевода в ПКТ Навальный был лишен длительного свидания с родными.

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