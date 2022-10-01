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Фото: Vladimir Kondrashov/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Навальный: Будущее России не в "твердой руке", а в согласии

Сергей Ромашенко
23 мин. назад

Российский оппозиционер Навальный считает, что от авторитаризма Россию избавит лишь парламентская форма правления. Он уверен, что молодые россияне недовольны войной в Украине и "имперской истерикой" в России.

https://www.dw.com/ru/navalnyj-budusee-rossii-ne-v-tverdoj-ruke-a-v-soglasii/a-63304551

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима, раскритиковал войну России против Украины и высказался за смену формы правления в РФ. "Россия (Путин) не должны выиграть эту войну. Украина должна остаться независимым демократическим государством, способным защитить себя", - написал он в комментарии для газеты The Washington Pos, обнародованном в пятницу, 30 сентября. 

Навальный считает, что "большинство жителей крупнейших городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, и молодые избиратели настроены к войне и имперской истерике критически". При этом оппозиционер отметил, что нанесение России поражения в ее войне с Украиной - лишь тактическая задача. Стратегическая задача, по его словам, заключается в том, чтобы Россия "перестала быть источником агрессии и нестабильности", а этого, как он убежден, можно достичь лишь путем смены формы правления в РФ.

"Будущее в России - за парламентской системой"

"Образ будущего для России - это не "сильная власть" и "твердая рука", а согласие, договор и учет интересов всего общества. России нужна парламентская республика, и только она остановит бесконечный цикл самовозрождающегося имперского авторитаризма", - уверен Алексей Навальный.

В доказательство он привел ситуацию в странах бывшего СССР. "Страны, выбравшие модель парламентской республики (страны Балтии), развиваются и успешно стали частью Европы. Те, кто выбрал президентско-парламентскую модель (Украина, Молдавия, Грузия), бесконечно борются с регулярными попытками узурпации власти и стоят на месте. Страны же, пошедшие по пути "сильной президентской власти" (Россия, Беларусь и государства Средней Азии), все без исключения свалились в жесткий авторитаризм и в большинстве своем постоянно ввязываются в военные конфликты с соседями в мечтах о своих маленьких империях", - пояснил политик.

"Стратегическая победа заключается в том, чтобы вернуть Россию на эту ключевую историческую развязку и дать российскому народу сделать правильный выбор", - резюмировал Навальный.

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