Алексей Навальный переведен в помещение камерного типа

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок лишения свободы в исправительной колонии во Владимирской области, переведен в помещение камерного типа (ПКТ), которое фактически является одиночной камерой. Об этом сообщил сам Навальный в своих соцсетях в четверг, 17 ноября.

"Зек в российской колонии сидит в общем бараке. Зек, которым администрация тюрьмы очень недовольна, сидит в ШИЗО, в камере, где ничего нет и все запрещено, но там можно держать только 15 суток. Поэтому для зеков-нарушителей существуют строгие условия содержания: запирающийся барак, из которого не выпускают, и много всяких ограничений. А для еще более отъявленных есть ПКТ. Это обычная тесная камера, как ШИЗО, только можно иметь с собой не одну книжку, а две, и пользоваться тюремным ларьком, правда, на очень ограниченную сумму", - написал Навальный.

Политик также сообщил, что в ПКТ у него не будет длительных свиданий с близкими. "Длительное свидание с родственниками мне было положено сразу по приезде в зону, но мне его не дали, сказали, ждите четыре месяца. Я ждал. За три дня до свидания мне объявили о переводе в строгие условия, а там свидания раз в полгода. Ждите. Я ждал. Мать с отцом уже сумки собрали, кто-то из детей должен был приехать, Юля. И вот до свидания четыре дня, и мне объявляют о переводе в ПКТ. А там длительных свиданий вообще нет", - пояснил он.

Условия содержания в ПКТ

Помещение камерного типа - специальная тюремная камера, в которой содержатся осужденные, переведенные туда за какие-либо нарушения. Это специальное запираемое помещение, где осужденные живут в течение всего срока, на который наложено взыскание (до полугода). Те, кто находятся в ПКТ, не освобождаются от работы, но трудятся отдельно от других. Осужденные, переведенные в ПКТ, имеют право на ежедневную прогулку в 30 минут и одну бандероль в течение полугода.

За последние неполные три месяца Алексея Навального семь раз отправляли в штрафной изолятор. Последний раз о его переводе в ШИЗО сообщалось 1 ноября.

Правозащитник Павел Чиков ранее предполагал, что таким образом Навального готовят к переводу в ПКТ, где его могут держать до года. По словам Чикова, администрация колонии может также ходатайствовать о переводе Навального в тюрьму на срок до трех лет.

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