Кремль переслал письмо адвокатов по Навальному во ФСИН

Администрация президента РФ перенаправила Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) обращение более 100 адвокатов в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает длительный срок лишения свободы в колонии. Инициатор обращения, петербургский адвокат Виктор Дроздов в понедельник, 6 февраля, сообщил DW об ответе, полученном из Кремля.

Ответ Кремля адвокатам

В конце января 103 адвоката, в том числе Иван Павлов и Каринна Москаленко, опубликовали открытое письмо в поддержку Навального, а также отправили его лично президенту РФ Владимиру Путину. "Мы - адвокаты, представители гражданского общества, граждане Российской Федерации. Наша прямая обязанность - честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы граждан всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами", - заявили авторы письма. По их словам, они "не могут и не имеют права спокойно смотреть на нарушения конституционных прав и умаление человеческого достоинства" своего коллеги, лишенного адвокатского статуса Алексея Навального.

Условия его содержания в Колонии во Владимирской области "сопряжены с причинением вреда его здоровью и представляют угрозу жизни", подчеркнули адвокаты. "С правовой точки зрения общество стало свидетелем вызывающего поведения государства в отношении гражданина Российской Федерации, имеющего все признаки использования в отношении него пыток, запрещенных во всех цивилизованных странах мира", - отмечается далее. Как указали авторы письма, они вынуждены обратиться напрямую к Путину, поскольку вся полнота власти в РФ сосредоточена в его руках.

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