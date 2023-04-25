Сотрудники колонии уничтожают купленную Навальным еду

Сотрудники колони ИК-6 во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, нашли новый способ издеваться над оппозиционным политиком: они демонстративно уничтожают купленную им еду, когда он находится в штрафном изоляторе (ШИЗО). Об этом сообщается в соцсетях Навального во вторник, 25 апреля.

Навальный назвал еду простым и очень эффективным способом управления заключенными. По его словам, зек - в 90 процентах случаев молодой мужчина - всегда голоден. "Пайки не хватает, да часто она и несъедобная. Поэтому почти никто на пайке не сидит. Есть ларек, передачи, платная еда - все как-то выкручиваются, и доступ к дополнительной еде - великий рычаг администрации", - пишет политик.

При этом, когда он находится в ШИЗО, дополнительную еду покупать нельзя, а в ПКТ (помещение камерного типа - Ред.), ему разрешается тратить на питание 5 тысяч рублей в месяц, делая заказ в столовой колонии. Причем его необходимо делать на месяц вперед. Раньше, когда заключенные не могли по каким-то причинам получить оплаченную еду (например, из-за нахождения в ШИЗО или на длительном свидании), они писали заявление, и им потом возвращали деньги. Такое несколько раз происходило, по словам политика, и с самим Навальным, который с августа 2022 года 13 раз оказывался в ШИЗО.

Руководство колонии обиделось?

После публикации команды Навального о том, как сотрудники ИК-6 закупают продукты по завышенным в несколько раз ценам, в колонии решили изменить правила: теперь те, кто в ШИЗО, все равно должны получать еду, но им ее не дают, а просто показывают, а потом выкидывают из-за истечения сроков годности.

"Выглядит это так. Открывается дверь. Там мент с пакетом: "Навальный, получите купленные продукты. Так, яйца вареные, распишитесь. Мы их выкидываем, срок годности истекает. Смотрите, картофель еще у вас и рис. Утилизируем. Завтра испортится. Оу! Это у вас булка? На праздник купили? Шикарно живете. Распишитесь тут за получение булочки, а тут за ее уничтожение. Скоропортящийся продукт!" - пишет Навальный.

По его словам, эти действия заставляют понять "мудрость тюремных понятий, осуждающих чрезмерный интерес к еде (это называется кишкоблудство)".

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