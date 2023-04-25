  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный
Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
ПолитикаРоссия

Сотрудники колонии уничтожают купленную Навальным еду

Виталий Кропман
19 мин. назад

После того как Навального отправляют в ШИЗО, тюремщики демонстративно уничтожают еду, которую оппозиционный политик вынужден заказывать в столовой колонии.

https://p.dw.com/p/4QXXN

Сотрудники колони ИК-6 во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, нашли новый способ издеваться над оппозиционным политиком: они демонстративно уничтожают купленную им еду, когда он находится в  штрафном изоляторе (ШИЗО). Об этом сообщается в соцсетях Навального во вторник, 25 апреля.

Навальный назвал еду простым и очень эффективным способом управления заключенными. По его словам, зек - в 90 процентах случаев молодой мужчина - всегда голоден. "Пайки не хватает, да часто она и несъедобная. Поэтому почти никто на пайке не сидит. Есть ларек, передачи, платная еда - все как-то выкручиваются, и доступ к дополнительной еде - великий рычаг администрации", - пишет политик.

При этом, когда он находится в ШИЗО, дополнительную еду покупать нельзя, а в ПКТ (помещение камерного типа - Ред.), ему разрешается тратить на питание 5 тысяч рублей в месяц, делая заказ в столовой колонии. Причем его необходимо делать на месяц вперед.  Раньше, когда заключенные не могли по каким-то причинам получить оплаченную еду (например, из-за нахождения в ШИЗО или на длительном свидании), они писали заявление, и им потом возвращали деньги.  Такое несколько раз происходило, по словам политика, и с самим Навальным, который с августа 2022 года 13 раз оказывался в ШИЗО.

Руководство колонии обиделось?

После публикации команды Навального о том, как сотрудники ИК-6 закупают продукты по завышенным в несколько раз ценам, в колонии решили изменить правила: теперь те, кто в ШИЗО, все равно должны получать еду, но им ее не дают, а просто показывают, а потом выкидывают из-за истечения сроков годности. 

"Выглядит это так. Открывается дверь. Там мент с пакетом: "Навальный, получите купленные продукты. Так, яйца вареные, распишитесь. Мы их выкидываем, срок годности истекает. Смотрите, картофель еще у вас и рис. Утилизируем. Завтра испортится. Оу! Это у вас булка? На праздник купили? Шикарно живете. Распишитесь тут за получение булочки, а тут за ее уничтожение. Скоропортящийся продукт!" - пишет Навальный.

По его словам, эти действия заставляют понять "мудрость тюремных понятий, осуждающих чрезмерный интерес к еде (это называется кишкоблудство)".

Смотрите также:

ШИЗО Навального у посольства РФ в Берлине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Леонид Волков: Мы начали международную кампанию по освобождению Навального

Леонид Волков: Мы начали международную кампанию по освобождению Навального

Леонид Волков, соратник Алексея Навального, рассказал в интервью DW о том, какие мероприятия запланированы в рамках международной кампании в поддержку оппозиционера. Два года назад Навальный вернулся в Россию из Германии.
Политика19 января 2023 г.10:41 мин.
external

Соратник Навального: Кремль мастерит новое гигантское дело с десятками фигурантов в стиле 1930-х (21.06.2022)

Соратник Навального: Кремль мастерит новое гигантское дело с десятками фигурантов в стиле 1930-х (21.06.2022)

Зачем Владимиру Путину война? Есть ли в РФ место протестным настроениям? С чем связан перевод Алексея Навального из одной колонии в другую? Насколько фильмы-расследования про коррупцию Путина и его окружения меняют настроения в обществе? На эти и другие вопросы ответил известный критик Кремля Леонид Волков в студии DW.
Политика21 июня 2022 г.16:53 мин.

Пост Алексея Навального

t.me
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российские корабли в бухте Севастополя

РФ укрепляет оборону Севастопольской бухты

Конфликты5 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный президент Франции Эмманюэль Макрон с кастрюлей на голове, по которые стучат поварешки.

Протесты во Франции: от чего у Макрона болит голова

Протесты во Франции: от чего у Макрона болит голова

Политика4 ч. назад
Организаторы "Любимовки" (слева направо) Михаил Калужский, Надя Фро, Полина Бородина, Юрий Шехватов, Олег Христолюбский

В Берлине снимали интеллектуальную порчу с России

В Берлине снимали интеллектуальную порчу с России

Культура23 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Китайская политическая бомба. DW Шоу

Китайская политическая бомба. DW Шоу

Политика24 ч. назад60:18 мин.
Самолет ВВС Германии с эвакуированными из Судана приземлился в аэропорту Берлина, 24 апреля 2023 года

Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек

Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек

Конфликты1 ч. назад
"Дневники" Гитлера, которые журнал Stern в 1983 году выдал за сенсацию

"Дневники Гитлера" - непревзойденный фейк немецких СМИ

"Дневники Гитлера" - непревзойденный фейк немецких СМИ

История1 ч. назад
Сторонники Эрдогана в Германии

Почему турки в Германии выбирают Эрдогана

Почему турки в Германии выбирают Эрдогана

Политика2 ч. назад
На главную страницу