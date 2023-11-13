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Алексею Навальному снова не передают письма от жены

Жан Рофе
13 ноября 2023 г.

Администрация колонии, где отбывает срок Алексей Навальный, утверждает, что в письмах его супруги содержатся "признаки приготовления к преступлению".

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Оппозиционный российский политик Алексей Навальный
Алексей Навальный (фото из архива)Фото: Pavel Golovkin/AP Photo/picture alliance

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему срок в исправительной колонии №6 в поселке Мелехово Владимирской области, снова перестали передавать письма от его супруги Юлии. Об этом политик сообщил в понедельник, 13 ноября, в своем Telegram-канале.

По словам Навального, администрация колонии ежедневно уведомляет его, что очередное письмо Юлии "изъято цензурой, так как в нем содержатся признаки приготовления к преступлению". "И я пишу ей: "Юля, хватит преступление готовить! Лучше борщ детям приготовь". А она не может остановиться. Все придумывает и придумывает новые преступления. И все пишет и пишет мне о них в письмах", - иронизирует политик.

В начале ноября Навальный рассказывал, что тюремная цензура изъяла у него 15 писем и даже сожгла одно из них "на железном блюдце". Тогда администрация также утверждала, что во всех изъятых письмах говорится о "подготовке к совершению преступлений". Почти год назад о том, что Навальному отказываются отдавать письма, сообщала его жена.

Навальный отбывает 19-летний срок

Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима в августе 2023 года по новому "экстремистскому" делу. На прошлой неделе он в 22-й раз с начала заключения был отправлен в штрафной изолятор.

В октябре были арестованы три адвоката Навального - Алексей Липцер, Вадим Кобзев и Игорь Сергунин - по делу об участии в "экстремистском сообществе". Следствие считает, что адвокаты "регулярно передавали информацию" от политика его команде.

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