Навального в 22-й раз поместили в штрафной изолятор

Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего заключение в исправительной колонии, снова отправили в штрафной изолятор. Общий срок, проведенный им в ШИЗО, составит 251 сутки.

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии во Владимирской области, в 22-й раз с начала заключения отправлен в штрафной изолятор. Это случилось почти сразу после его освобождения из 21-го заключения там. Основатель ФБК написал про помещение в ШИЗО во вторник, 7 ноября, в своем Telegram-канале .

Из ШИЗО его выпустили только на одну ночь и сразу снова дали 15 суток. "Протестуя против изъятия письменных принадлежностей, осужденный Навальный отказался покидать свою комнату и входить в иные помещения, в которые его доставляли. В связи с этим к нему 4 раза в течение дня была применена физическая сила", цитирует Навальный решение администрации колонии.

Причиной предыдущего помещения в изолятор", 24 октября на 12 суток, был рапорт тюремного прапорщика, в котором тот обвинял Навального в "унижении достоинства".

Навальный отбывает 19-летний срок

Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима в августе 2023 года по новому "экстремистскому" делу. Он отбывает заключение в исправительной колонии в Мелехово во Владимирской области.

В октябре были арестованы три адвоката Навального - Алексей Липцер, Вадим Кобзев и Игорь Сергунин - по делу об участии в "экстремистском сообществе". Следствие считает, что адвокаты "регулярно передавали информацию" от политика его команде.

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