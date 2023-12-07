Команда Навального запустила проект к выборам президента РФ

Соратники Алексея Навального разместили уличную политическую рекламу с QR-кодом, ведущим на сайт с агитацией против Владимира Путина. Они призвали использовать 100 дней до выборов и не допустить его переизбрания.

Команда российского оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего длительный срокзаключения в колонии, запустила проект уличной политической рекламы против переизбрания на президентский пост Владимира Путина. "Мы призываем каждого использовать 100 дней до голосования для агитации против Путина и его власти", - написал в Facebook в четверг, 7 декабря, один из ключевых соратников Навального Леонид Волков.

На билбордах, которые оппозиционеры разместили в ряде российских городов, помимо надписи "Россия, с Новым годом", размещен QR-код, который ведет на сайт компании "Россия без Путина". На этот портал Neputin.org ведет и ссылка Happynewrussia.info, которая также содержится на плакатах. Ранее по данному электронному адресу открывался сайт "всероссийского творческого конкурса "Россия в новом году. 2024", указывает "Медуза" со ссылкой на данные кэша и предполагает, что редирект был настроен уже после появления баннеров на улицах.

Соратники Навального призвали россиян проголосовать против Путина

На сайте Алексея Навального оппозиционер и его команда призывают россиян принять участие в выборах 17 марта и проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. "Без сомнения, нас ждет пародия на избирательную процедуру. А итоговые результаты будут, как обычно, подделывать. Но любые выборы, даже самые фальшивые, - это время сомнений. Люди задумываются о том, кто у власти и зачем он там", - отметили они.

Главной задачей российской оппозиции и всех честных россиян активисты назвали дать "всеми силами" ответ на эти сомнения. "Агитировать. Объяснить, что 71-летний Путин, находящийся у власти 24 года, не должен оставаться еще на 6 лет. Он принесет вред России. Он должен уйти", - подчеркивается далее.

По словам Волкова, работа над проектом велась несколько месяцев и была крайне непростой. "Главное для каждого участника кампании - сдать свой личный "гражданский минимум", сагитировать десятерых. Мы все тоже будем это делать, и будем об этом рассказывать публично. Варианты агитации есть на сайте кампании; со временем их станет больше", - указал он. Волков подчеркнул, что важнейшую работу предстоит провести в 100 дней перед голосованием. "Важно, какой станет Россия после 17 марта, как изменится ее политическая повестка благодаря нашей работе в эти 100 дней. Наша кампания - про Россию и для России",

В РФ официально назначили дату выборов

Ранее в тот же день в России было официально объявлено о назначении очередных президентских выборов на 17 марта 2024 года. Спикер верхней палаты Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, комментируя постановление, принятое Советом Федерации, отметила, что этим решением "по сути дается старт предвыборной кампании". Владимир Путин пока официально не объявлял об участии в выборах 2024 года, отказываясь говорить о своем выдвижении до того, как парламент назначит дату голосования.

При этом известно, что Кремль уже готовится к выборам с участием Путина. Администрация президента РФ, как сообщала "Медуза" в августе, рассчитывает, что его соперниками на выборах станут политики не моложе 50 лет от КПРФ, ЛДПР и "Новых людей", а Путин должен набрать более 80 процентов голосов.

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