"Опрос Навального": Многие готовы голосовать против Путина

Команда оппозиционного политика Алексея Навального, который отбывает срок в российской колонии строгого режима, представила результаты масштабного опроса, касающегося выборов президента России в 2024 году. Итоги анкетирования, основанные на ответах из 54130 анкет, опубликованыв персональном блоге Навального во вторник, 21 ноября. Согласно этим результатам, подавляющее большинство участников - свыше 45 тысяч - допускает стратегию "За любого кандидата против Путина".

Заполнить анкету на сайте, созданном для анкетирования, мог любой желающий. Кроме того, в опросе, который стартовал 17 октября, участвовали российские политики, журналисты и общественные деятели.

В зависимости от варианта ответа в некоторых позициях анкеты были возможны дополнительные вопросы, например "Надо ли идти на выборы, если в бюллетене будет два кандидата - Путин и Кадыров?" и "Надо ли идти на выборы, если все кандидаты выступают за войну с Украиной?"

У многих участников опроса нет четкой стратегии на выборах

Большинство участников опроса - свыше 30 тысяч - признались, что у них нет четкой стратегии сайте,. Около 10 тысяч респондентов ответили, что у них такая стратегия имеется.

Примерно 30 тысяч опрошенных сообщили, что готовы бойкотировать выборы. Почти все - без малого 50 тысяч - считают, что на выборах можно будет выбрать единого кандидата от оппозиции и направить всю агитацию в его поддержку.

На роль "единого кандидата" из списка, предложенного командой Навального, набольшее число голосов получили бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

"Очень поучительно вышло", - прокомментировал штаб оппозиционного политика результаты опроса. Команда Навального также отметила, что подавляющее большинство как лидеров общественного мнения, так и рядовых граждан, участвовавших в анкетировании, не занимают какой-либо тоталитарной позиции. "В зависимости от ситуации они не исключают ни бойкота выборов, ни голосования "за любого против", ни поддержки единого кандидата", - сообщили в представительстве оппозиционера.

Смотрите также: