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Алексей Навальный стал лауреатом немецкой премии "Бамби"

Павел Мыльников
17 ноября 2023 г.

Председатель Еврокомиссии назвала отбывающего срок в РФ политика несгибаемым, выделив его преданность свободе, демократии и правам человека. Награду получили супруга Навального Юлия и его сын Захар.

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Портрет российского оппозиционного политика Алексея Навального на церемонии вручения немецкой медиапремии "Бамби"
Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом немецкой телевизионной и журналистской премии "Бамби" в категории "Мужество". Юлия Навальная, супруга оппозиционера, находящийся в заключении в исправительной колонии во Владимирской области, и его сын Захар забрали награду на церемонии в Мюнхене в четверг, 16 ноября, под овации публики.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в своем выступлении на церемонии награждения особо выделила преданность Навального свободе, демократии и правам человека. "То, что ваш муж, ваш отец делает для нас, да и для всего мира, едва ли можно выразить словами", - подчеркнула глава ЕК. "Мы должны нести его послание всему миру, пока, надеюсь, он снова не сможет делать это самостоятельно", - указала фон дер Ляйен. По словам председателя Еврокомиссии, "этот несгибаемый человек заслужил нашу солидарность".

Уголовные дела в отношении Навального

В январе 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение от последствий отравления на родине боевым веществом семейства "Новичок". Его задержали в московском аэропорту. Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании 2 февраля 2021 года заменил политику условное наказание по делу косметической компании "Ив Роше" на реальный срок в 2 года и 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Позже стало известно о новых уголовных делах в отношении оппозиционера. В марте 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил политика к 9 годам колонии строгого режима по статьям об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. В августе 2023-го Московский городской суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. По утверждению властей, таким сообществом являлся основанный политиком Фонд борьбы с коррупцией.

Среди престижных медианаград ФРГ

Немецкая премия "Бамби" была учреждена в 1948 году и является одной из наиболее престижных медианаград Германии. Ее удостаиваются выдающиеся деятели искусства, шоу-бизнеса, науки, спорта, моды.

Приз, представляющий собой отлитую из бронзы позолоченную статуэтку в виде олененка, вручается ежегодно в 19 номинациях. В 2023 году лауреатами стали, в частности, шведская поп-певица Сара Ларссон, немецкая певица, выступающая под псевдонимом Ayliva, немецкая актриса Каролине Херфурт (Karoline Herfurth), австрийский актер Феликс Каммерер.

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