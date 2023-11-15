Имитация слива информации под имитацию президентских выборов

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Владимир Путин подписал изменения в закон "О выборах президента". Кремль усиленно готовится к имитации президентских выборов в марте и разрешил сам себе проводить голосование даже там, где действует военное положение. А пока власти ускоренными темпами собираются переназначить Путина на новый шестилетний срок, избирателям предлагается обсуждать второстепенные детали функционирования кремлевской кухни так, будто эти мелочи могут повлиять на конечный результат.

Сам себя назначил

Наполеон во время коронации забрал корону из рук Папы Римского, чтобы показать, что коронует он себя сам. У Владимира Путина прямо противоположная задача. Он давно уже сам себя переназначил президентом после 2024 года на следующие шесть лет, но ему надо имитировать процесс всенародных выборов. И при этом сделать так, чтобы выборы прошли без неожиданностей, а результат соответствовал целевому. Сейчас медиа называют цифру 80. Точнее 80 на 80. Это и явка, и процент голосов, якобы отданных за фаворита - Владимира Путина.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Серьезных препятствий этому нет, страна послушна и почти вся молчалива. Под предлогом войны с Украиной властям удалось уничтожить или выдавить из страны практически все оставшиеся независимые СМИ и оппозиционеров. Кто не уехал - сейчас в тюрьме или СИЗО, как Илья Яшин или профессиональный наблюдатель на выборах Григорий Мельконьянц.

И все же некоторые технические вопросы властям решать еще приходится. Например, разрешить самим себе отменять и назначать выборы когда и где им вздумается. Поэтому Путин и подписал поправки, позволяющие проводить выборы на территориях, где действует военное положение, с согласия послушных Кремлю спецслужб и Центризбиркома. Попутно снимать процесс голосования разрешили только специально уполномоченным самими же властями людям, а наблюдателям фактически запретили вставать со специально для них поставленного подальше от урн для голосования стула и ходить по избирательным участкам.

Это тоже мелкие детали, но они хотя бы реально повлияют если не на ход голосования (или массовой имитации, как корректнее назвать этот процесс), то на легитимность нарисованных в марте 2024 года результатов, на основании которых Владимир Путин объявит себя президентом страны на следующие 6 лет. Но россиянам и уехавшим в эмиграцию независимым медиа, а также западным журналистам предлагается обсуждать другое.

Все внимание - второстепенным деталям

Восемь источников уважаемого международного информагентства сообщили о сенсации: Владимир Путин решил идти на выборы 2024 года. Это страшно важно, осталось найти человека, который думал, что российский диктатор вместо этого уйдет на пенсию или добровольно поедет сдаваться в Гаагский трибунал, чтобы ответить за свои военные преступления.

Кто возглавит теневой предвыборный штаб Путина? Сколько лет должно быть его спойлерам на этих выборах? Кого из условных российских "либералов" Кремль уполномочит составить фавориту кампанию в рамках имитации предвыборной борьбы? Кто пойдет на выборы от абсолютно лояльной Кремлю по всем ключевым вопросам Компартии: с трудом таскающий ноги Геннадий Зюганов или, например, его внук, которого "обкатали" в сентябре на выборах в Мосгордуму?

Многие из этих второстепенных деталей были бы интересны специалистам по выборам, если бы в России реально проводились президентские выборы. При настоящей конкуренции важно, что главой штаба действующего главы государства, в нарушение законов, оказывается один из ведущих сотрудников его администрации, не уходящий в отпуск и пользующийся служебным положением.

Россия - политическое кладбище

В ситуации реальной конкуренции программ и идей важно, с чем пойдет на выборы кандидат-фаворит, а еще важнее - чем на это ответят его оппоненты. При настоящей предвыборной кампании также важно, когда действующий президент объявит о своем намерении баллотироваться, где он сделает и даже какие артисты и музыканты будут хедлайнерами его агиткампании.

Но в современной России - все это второстепенные детали, которые нам пытаются "продать" как очень важные события в то время, как в главном никакой интриги нет. Никто не сомневается, что по итогам так называемого голосования в марте 2024 года победителем будет назван именно действующий президента: на какую бы дату его ни назначил Совет Федерации и когда бы Владимир Путин ни объявил о своем участии.

Так что вся эта "инсайдерская" информация, которую в последние недели кремлевские "источники" сливают по собственной инициативе, призвана скрыть главное - полную тишину, воцарившуюся в стране, давно превратившуюся в политическое кладбище.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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