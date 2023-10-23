Ходорковский: Война в Украине - главная тема оппозиции в РФ

Михаил Ходорковский рассказал в Берлине о стратегии Антивоенного комитета в условиях российского вторжения в Украину и планах на президентскую кампанию в РФ 2024 года.

"Идея "Путину - нет!" консолидирует не только демократическую часть общества, но и существенную часть тех, кто считается путинским электоратом. Судя по опросам, он надоел всем". Так 23 октября Михаил Ходорковский объяснил решение, принятое на проходившей в минувшие выходные в Берлине конференции Антивоенного комитета: начать в преддверии президентских выборов в России кампанию "Нет Путину!". "Мы пришли к выводу, - пояснил он, - что никакой вариант с (альтернативными. - Ред.) кандидатами не достигает необходимого уровня консолидации".

Российская оппозиция объединилась

Соратница Ходорковского, вынужденная уехать из России бывшая активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко расценивает состоявшуюся в немецкой столице встречу представителей российской оппозиции событием, "которое по идее должно попасть в учебники истории".

На конференции российской оппозиции в Таллинне, 2 октября 2023 года Фото: Alexandrra Boguslawskaja/DW

Все ждали от российской оппозиции объединения, создания коалиции, сотрудничества, и вот в Берлине, по ее словам, встретились около 200 человек, представляющих порядка ста диаспор, движений и объединений, а также ключевые российские оппозиционные политики - и находящиеся в изгнании, и - онлайн - из России, которые приняли решение присоединиться к Антивоенному комитету.

"И главное, - сказала Шевченко, - мы согласились с идеей о том, как мы будем вести себя на так называемых выборах президента России". На конференции принята резолюция, в которой демократические силы России заявили о предстоящей кампании "Нет Путину".

Тактика на президентских выборах

Как именно оппозиция намерена действовать непосредственно в день голосования - бойкот или, наоборот, активное участие с порчей бюллетеней - будет решено позже, когда станет известна стратегия Кремля.

Но обсуждается, например, вариант призвать всех россиян, осуждающих войну против Украины, прийти на избирательные участки как в самой РФ, так и за рубежом ровно в полдень. Тогда станет ясно, как много россиян на самом деле выступают против российской агрессии.

На первых же порах разработан план мероприятий на ближайшие месяцы в трех сферах - противодействие кремлевской пропаганде, адвокатская защита преследуемых по политическим мотивам и оказание помощи антивоенным активистам.

Выборы в контексте войны в Украине

Вопрос войны России против Украины для российской оппозиции ключевой. И предстоящие выборы Антивоенный комитет рассматривает именно в этом контексте.

"Первый и главный вопрос, который российское демократическое сообщество перед собой ставит, это прекращение войны, - говорит Ходорковский. - То, что мы можем для этого сделать, то, на что мы можем повлиять, это ослабление путинского режима и создание у общества ощущения неприемлемости продолжения войны".

Прекращение войны в Украине - главная цель российской оппозиции Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Цель - уменьшить приток добровольных контрактников и повышение для Путина политической цены возможной мобилизации. По оценке Ходорковского, президент РФ, несмотря на требования генералов, не решается ее провести и не решится до выборов. Иное дело - если Путин увидит шанс с помощью мобилизации быстро завершить войну своей победой. И чтобы такая перспектива у него не появилась, считает Ходорковский, необходимо продолжать и наращивать военную помощь Украине.

Ее сегодняшний объем он считает недостаточным. Российские военные расходы за год войны составили 120 млрд долларов, это в два раза больше, чем размер военной помощи Украине, сказал Ходорковский. А если учесть, что российские вооружения стоят дешевле западных, добавил он, то "в единицах разрыв еще выше".

Что думает о войне российское большинство

О берлинской конференции Антивоенного комитета Михаил Ходорковский и Анастасия Шевченко рассказывали утром 23 октября на пресс-завтраке в Центре либеральной современности (Zentrum Liberale Moderne, LibMod).

Михаил Ходорковский и Ральф Фюкс, директор Центра либеральной современности Фото: Nikita Jolkver/DW

Пришедших на встречу немецких журналистов интересовал вопрос, как долго, по их оценке, может продлиться война России против Украины. Прогноз Ходорковского пессимистичный. Без радикального наращивания западной военной помощи Киеву, считает он, "война может продолжаться до исчерпания мобилизационного потенциала Украины, сколько до этого осталось времени, сказать не могу, может, год, может два".

Что же касается ситуации в России, то, по его оценке, "людей, которые хотят пойти на войну, не так много, порядка 10-12 процентов населения, что по мобилизационной базе (в абсолютных числах. - Ред.) соответствует Украине... Еще примерно 20 процентов являются нашими единомышленниками, выступают против войны".

Но вот с остальными Ходорковский назвал ситуацию неприятной: "Чего люди говорят: начало войны было ошибкой, но если мы проиграем эту войну, то Россию развалят… И эти люди делают для себя вывод - добровольно не пойдем, но если будет мобилизация, то пойдем. Вот почему я постоянно прошу и украинцев, и западных деятелей: пожалуйста, не говорите о том, что после победы Украины Россия развалится, пожалуйста, не помогайте Путину".

Российская оппозиция и опыт белорусской

Спросили журналисты представителей российского Антивоенного комитета и об их отношении к белорусской оппозиции, о контактах со штабом Светланы Тихановской. На Тихановскую Ходорковский слегка обижен. Обижен за то, что, заметил он, Александра Лукашенко она в своем последнем выступлении назвала нелегитимным президентом, а Путина - все-таки легитимным. "Я надеюсь, что она как-то откорректирует это потом", - улыбнулся Ходорковский.

По существу же российская оппозиция поддерживает с белорусской весьма плотные контакты, сказал он: "Мы давно взаимодействуем с белорусской оппозицией, которая была до Тихановской, которая продолжается сейчас. Мы понимаем, что нам надо учиться на их опыте". И положительном, и отрицательном. К проявлениям второго Антивоенный комитет относит белорусскую "неудавшуюся революцию". "Нельзя было останавливаться у Окрестина (комплекс мест заключения в Минске. - Ред.), - пояснила Анастасия Шевченко, - нужно было освобождать политзаключенных".

"Неудавшаяся революция". Белорусский ОМОН против участников протестов, Минск, сентябрь 2020 года Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

Но то, как сегодня белорусская оппозиция им помогает, Шевченко относит к положительному опыту, который имеет смысл перенимать: "У них есть специальное приложение, где ты можешь найти в тюрьме друга по переписке. В России сейчас тоже тысячи политзаключенных, и мы максимально делаем все, чтобы их поддерживать". Кроме того, белорусская оппозиция помогает российской в том, что касается информационной безопасности, верификации активистов, взаимодействия с диаспорой.

Вечером в понедельник Михаил Ходорковский представлял в Берлине переведенную на немецкий язык вторую часть своей книги "Как убить дракона?" - "Как не завести себе нового дракона?" ("Was tun? Damit kein neuer Drache erwacht").

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