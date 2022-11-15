О начале работы в Брюсселе Секретариата европейских россиян сообщил оппозиционер Дмитрий Гудков. Эта структура будет представлять проевропейски ориентированных граждан России.

В Брюсселе начинает работу "Секретариат европейских россиян" (The Secretariat of European Russians) - структура, которая будет представлять проевропейски ориентированных граждан России. Об этом сообщил во вторник, 15 ноября, в Telegram-канале оппозиционер Дмитрий Гудков, бывший депутат Госдумы РФ, вынужденный покинуть Россию в июне 2021 года под угрозой ареста.

"Встретились с руководством Европарламента и его ключевыми депутатами, работающими с российской тематикой", - отметил Гудков. По его словам, во встрече участвовал широкий круг лиц: представители Free Russia, Антивоенного комитета, команды Навального, фонда Бориса Немцова, российского комитета действия, о создании которого было объявлено 20 мая в Вильнюсе.

"Договорились о регулярных ежемесячных встречах и обсуждении ключевых проблем: от виз для россиян до трибунала для Путина", - добавил оппозиционер.

Гудков: Только военное поражение РФ может избавить от Путина

Ранее в интервью DW Дмитрий Гудков высказал мнение, что "только военное поражение" РФ "может избавить нас от Путина".

Ранее, 20 мая, на конференции в Вильнюсе был представлен план действий российского демократического движения. По мнению участников, россиянам, которые против агрессии и не поддерживают Путина, не хватает политического представительства - эту функцию взял на себя созданный Российский комитет действия. Чтобы к нему присоединиться, граждане России должны подписать антивоенную декларацию, тем самым доказать, что они "хорошие, европейские русские", отметили устроители.

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