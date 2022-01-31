Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков заявил, что ему отказали во въезде в Грузию. Об этом он сообщил в понедельник, 31 января, в своем телеграм-канале. Гудков прилетел в понедельник из Киева в Тбилиси для встречи с активистами и дипломатами.
"На границе мне сказали, что меня депортируют назад в Киев. Государство приняло решение меня не пускать в страну", - сказал Гудков в своем видеообращении. Он также сообщил, что ему не назвали причину отказа во въезде. По словам оппозиционера, у него было официальное приглашение.
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал из России в Украину летом 2021 года после того, как против него было открыто уголовное дело по обвинению причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Речь идет о долге за аренду помещения. Сам Гудков полагает, что дело возбудили, чтобы не допустить его к выборам в Госдуму.
Смотрите также:
-
Российская политика в карикатурах
Как Путин отмечает год Навального в тюрьме
Алексей Навальный провел год в заключении после своего возвращения в Россию. 17 января - особенный день не только для оппозиционного политика, уверен карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Раздутый "перечень экстремистов": Волков и Жданов в списке
Росфинмониторинг внес соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в "перечень террористов и экстремистов". Это список раздулся настолько, что скоро лопнет, считает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Новый год: инфляция бьет не только по праздничному столу
Инфляция в России к концу 2021 года ускорилась и обновила пятилетний максимум. Заметно выросли цены на продукты питания. Это не могло не сказаться на выборе Деда Мороза, заметил Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Обострение на границе России и Украины: что это было?
Стягивание российских войск к границе Украины спровоцировало очередную напряженность в отношениях между Западом и Россией. Сергей Елкин о том, кому и зачем это понадобилось.
-
Российская политика в карикатурах
Ликвидация "Мемориала": кто вершит в России суд над правозащитниками?
Верховный суд РФ постановил ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал". Кем на самом деле принято решение запретить организацию, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Главное о пресс-конференции Путина в пяти словах
Во время ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин обвинил страны Запада и Украину во лжи. Кто точно всегда говорит правду, знает карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Требования Путина о нерасширении НАТО, или Кому кого бояться
Президент РФ Владимир Путин потребовал от НАТО письменных гарантий нерасширения на Восток. Отводить войска от границы с Украины он пока не собирается. Сергей Елкин - о фобиях президента.
-
Российская политика в карикатурах
Путин-таксист, или "Лихие 90-е" президента России
Президент России в начале 1990-х, по собственным словам, подрабатывал таксистом. Куда "лихие 90-е" завезли Владимира Путина, знает не только карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Назальная вакцина, или Чем Путин ревакцинировался от коронавируса?
Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от ковида "назальным порошком". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что вакцина была жидкая. О коммуникационном сбое в Кремле - Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Путин об "иноагентах": что имел в виду президент РФ?
Президент РФ Владимир Путин в беседе с членами Совета по правам человека назвал "комичными" примеры ущемления прав тех, кого российская власть назвала "иностранным агентом". Им и Сергею Елкину - не до смеха.
-
Российская политика в карикатурах
Мигранты на границе Беларуси с ЕС, или Троянский конь Путина
Мигранты из стран Ближнего Востока осаждают границу Беларуси с Евросоюзом. Гибридная атака Лукашенко напомнила карикатуристу Сергею Елкину сюжет из древнегреческой мифологии.
-
Российская политика в карикатурах
Легитимность Путина после 2024 года, или Секретный ответ Кремля
В Конгрессе США рассмотрят резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года. Кремль это не пугает. Там надежно хранят секрет политического долголетия Путина, констатирует Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Пуск российской противоспутниковой ракеты: сбей своих, чтоб чужие боялись
Россия провела испытания противоспутникового оружия, поразив советский спутник на орбите. Карикатурист Сергей Елкин о том, как это было.
-
Российская политика в карикатурах
Лукашенко грозит перекрыть газ ЕС: а Путин ему разрешал?
Александру Лукашенко мало наплыва мигрантов на границе с Польшей: теперь он грозит перекрыть транзит газа в ЕС. Но Лукашенко - лишь орудие в руках другого правителя, уверен карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Чувства верующих все ранимее, или "Оскорбление и наказание"
В России все чаще возбуждают уголовные дела за действия, которые якобы оскорбляют чувства верующих. К чему это может привести, предполжил карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Москва, туман, Путин: куда идем, Россия?
Российскую столицу утром 2 ноября окутал густой туман. Выглянув в окно, не почувствовал ли себя хозяин Кремля героем легендарного "Ежика в тумане", подумал карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Путин о капитализме: у КПРФ появился новый сторонник?
Президент России заявил, что "существующая модель капитализма" исчерпала себя. Какой альтернативный общественный строй может понравиться Владимиру Путину, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Школьник поправил Путина: что из этого вышло
Директор школы пожурила ученика за то, что он поправил президента РФ. Путин, который любит блеснуть знаниями истории, перепутал Северную войну с Семилетней. Сергей Елкин вспомнил в этой связи о старой сказке.
-
Российская политика в карикатурах
Выборы в Госдуму, или Кому понравится прогноз
В Москве суд ограничил свободу еще одного фигуранта "санитарного дела" - муниципального депутата Барановского. Политпрогноз перед выборами в Госдуму не меняется, на радость кому - знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
После "Дождя": кого еще признают "иноагентом"?
Телеканал "Дождь", признанный "иноагентом", и ряд других изданий призвали власти остановить кампанию против независимой журналистики. Сергей Елкин не ожидает улучшения погоды для СМИ в России.
-
Российская политика в карикатурах
Выплаты пенсионерам от Путина: с чего такая щедрость?
На встрече с представителями "Единой России" президент РФ пообещал выплату всем пенсионерам в России по 10000 рублей в этом году. Что движет Владимиром Путиным, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Выборы в Госдуму: "Умное голосование", или Кто кого перехитрит
Кремль стеной встал на пути проекта Алексея Навального "Умное голосование". Карикатурист Сергей Елкин - об особенностях противостояния на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.
Автор: Сергей Елкин