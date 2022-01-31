Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков заявил, что ему отказали во въезде в Грузию. Об этом он сообщил в понедельник, 31 января, в своем телеграм-канале. Гудков прилетел в понедельник из Киева в Тбилиси для встречи с активистами и дипломатами.

"На границе мне сказали, что меня депортируют назад в Киев. Государство приняло решение меня не пускать в страну", - сказал Гудков в своем видеообращении. Он также сообщил, что ему не назвали причину отказа во въезде. По словам оппозиционера, у него было официальное приглашение.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал из России в Украину летом 2021 года после того, как против него было открыто уголовное дело по обвинению причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Речь идет о долге за аренду помещения. Сам Гудков полагает, что дело возбудили, чтобы не допустить его к выборам в Госдуму.

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