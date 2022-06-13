Как война с Украиной разделила российских националистов

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Пока одни представители националистического движения России участвуют в войне против Украины, другие осуждают войну. Насколько многочисленны и влиятельны ультраправые в РФ и что их разделяет?
Вторжение России в Украину углубило раскол в среде российских националистов, по-разному относившихся еще к Майдану и конфликту в Донбассе в 2014 году. Некоторые из них в 2022-м отправились воевать на стороне РФ, но многие остались дома и осудили вторжение. DW рассказывает, насколько популярны ультраправые объединения в сегодняшней России и что разделяет их участников.
К 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, крайне правое движение в РФ подошло в виде пары десятков небольших групп, таких как "Движение националистов", "Россия консервативная" и "Консерватор".
Научный руководитель "Левада-центра", социолог Лев Гудков указывает, что Кремль разгромил почти все националистические организации, потому что видит в них конкурентов и отчасти оппозицию: "Это же в основном не те националисты, которые настаивают на превосходстве белой расы. Они выступают с идеей национально-демократического устройства, хотя национальное государство русских как идея и присутствует почти во всех известных национальных партиях".
Нынешняя непопулярность ультраправых сообществ связана в том числе и с тем, что власти фактически запретили любые уличные протесты из-за коронавируса, а Кремль стал нетерпим к любой несистемной оппозиции, отмечается в последнем докладе мониторингового центра "Сова". Так, шествие националистов "Русский марш" после 2019 года перестало получать разрешения властей, был заблокирован сайт "Спутник и погром", тюремный срок за экстремизм отбыл известный националист Дмитрий Демушкин.
Но, несмотря на невысокую поддержку правых сообществ, идеи, которые они пропагандируют, созвучны настроениям россиян, в подавляющем большинстве враждебно относящимся к темнокожим, китайцам, кавказцам и цыганам, подчеркивает Гудков. В то же время он называет это бытовым расизмом, который не носит агрессивный характер и не выражается в форме идеологических установок.
После того как шествия ультраправых исчезли с площадей и улиц, их активность переместилась в интернет и там в последние годы не раз перерастала в события федерального масштаба. Так, летом 2021 года участникам женоненавистнического и праворадикального онлайн-сообщества "Мужское государство" (МГ) не понравилась реклама двух ресторанов азиатской кухни с участием чернокожих моделей и радужных флагов. Активисты МГ обрушились на рестораны с фейковыми заказами и негативными отзывами в соцсетях, а также, как утверждают в ресторанах, с ложными звонками об их минировании.
Соавтор доклада "Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2021 году" Вера Альперович называет МГ организацией "другого типа", которая сильно отличается от своих ультраправых предшественников. В первую очередь, тем, что "ее уровень известности запредельно высок для националистов".
В 2018 году идеолог МГ Владислав Поздняков был осужден за возбуждение ненависти к женщинам, но приговор отменили всего через три месяца. В 2021 году суд признал движение, участники которого объединены нетерпимостью к мигрантам, ЛГБТ+ и часто - к российским либеральным политикам, экстремистским, а соцсети его удалили. Но Поздняков скоро создал новые - на два новых его канала в Telegram подписаны 150 тысяч человек.
После начала войны в Украине раскол между российскими националистами усилился. Как и после Майдана и последовавшего за ним конфликта в Донбассе в 2014 году, часть националистов оказалась на стороне Кремля, в то время как другая часть осудила действия России. Этот раскол, по словам эксперта центра "Сова" Веры Альперович, "уничтожил возможность националистов выходить на улицы и выступать единым фронтом".
Одним из самых известных примеров прокремлевских объединений националистов во время войны стала Диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ, как они сами себя называют) "Русич". Альперович из "Совы" относит "Русич" к неонацистким объединениям, участники которого используют соответствующую символику - свастику и цифры 14/88 (кодовый лозунг белых националистов. - Ред.). В составе "Русича" на Украине сейчас воюют несколько участников музыкальной группы "Русский стяг".
В своих ранних интервью лидер коллектива Евгений Долганов говорил, что основной целью создания группы была пропаганда национал-патриотических идей среди молодежи. На обвинения в неонацизме и фашизме Долганов ответил DW фразой из "программного текста": "Мы не фашисты. Мы гораздо хуже. Хуже для наших врагов! Мы нормальные мужчины и женщины, которые хотят жить на своей земле и воспитывать своих детей (мальчиков и девочек) согласно своим традициям".
Долганов считает, что путем войны Россия занимается "прекращением навязывания русским людям на Украине ложной, украинской, русофобской идентичности", а целью правого движения называет "борьбу против несправедливости, этнического замещения, за процветание народа". "Все это можно выразить емкой формулировкой - за будущее нас и наших белых детей", - уточнил Долганов.
Между тем среди тех, кого социолог Лев Гудков называет национал-демократами, многие высказались против войны России с Украиной. Один из них - Дмитрий Демушкин. "Батальон "Русич", как и "Имперский легион", возглавляет мой бывший боец, - утверждает Демушкин. - Был один такой в Питере, который зиги кидал, а потом чего-то полез бороться с украинским фашизмом".
Сам Демушкин сейчас причисляет себя к "традиционным националистом", а раньше организовывал "Русские марши" и возглавлял несколько объединений правого толка, впоследствии признанных властями экстремистскими. В своих соцсетях он называет вторжение России в Украину братоубийственной войной и требует ее прекращения.
После того, как российские власти запретили организации Демушкин, а сам он в 2017 за баннер "России - русскую власть" был осужден, Демушкин не доверяет словам Владимира Путина о желании строить "русский мир". "Непонятно, что именно они туда (в Украину. - Ред.) несут с этим "русским миром", - продолжает Демушкин. - Коррумпированные суды, неизбираемую сильную власть, цензуру, ограничения, карательные и запретительные законы? Поэтому им и приходится (продвигать свое влияние. - Ред.) танками, а не идеями".
Хотя российские националисты среди участников боевых действий в Украине и привлекают внимание прессы, в России их группы немногочисленны. Эксперты приходят к выводу, что правые организации и партии в России больше не претендуют на широкую популярность и влиятельность, которые у них были в 2000-е.
Вера Альперович из "Совы" отмечает ничтожное количество активных участников националистических групп и отсутствие "крупных звезд на ультраправом небосклоне". По ее словам, это связано с фактическим отсутствием политического процесса в стране: даже популярному лидеру "Мужского государства" Владиславу Позднякову не дали возглавить какую-нибудь консервативную партию, чего ожидали эксперты.
Впрочем, указывает социолог Лев Гудков, лозунг "Россия - для русских" за последний год достиг пика популярности за всю постсоветскую историю. По словам социолога, сейчас этот тезис поддерживают 55% россиян, тогда как в последние 10 лет его популярность держалась на уровне 50% (в 1990-х - до 40%).
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