  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В России внесли поправки в закон о выборах президента

Ольга Лебедева
14 ноября 2023 г.

Путин подписал принятые парламентом поправки к закону о президентских выборах, еще более ограничивающие работу СМИ в ходе избирательной кампании и в день голосования.

https://p.dw.com/p/4YmxS
На одном из избирательных участков Санкт-Петербурга во время парламентских выборов в 2021 году
На одном из избирательных участков Санкт-Петербурга, 2021 годФото: Sergey Satanovskiy/DW

Президент РФ Владимир Путин подписал утвержденные парламентом поправки к закону о выборах главы государства. Документ во вторник, 14 ноября, был опубликован на официальном портале правовых актов.

Поправки ограничивают работу СМИ на выборах

Поправки еще более ограничивают возможности независимого освещения избирательного процесса. В частности, теперь на заседаниях избирательных комиссий разрешается присутствие только журналистов, официально трудоустроенных в редакциях зарегистрированных СМИ. Кроме того, ограничивается возможность съемки на избирательных участках и запрещается агитация на всех заблокированных ресурсах.

В случае введения в отдельных регионах РФ военного положения голосование в них "возможно по итогам консультаций Центризбиркома с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона". В настоящее время военное положение в РФ не введено, оно действует лишь в украинских регионах, оккупированных РФ в ходе вторжения в соседнюю страну и находящихся под контролем ее вооруженных сил.

Государственная дума приняла законопроект 25 октября, а 8 ноября поправки одобрил Совет Федерации.

Президентские выборы пройдут в марте

Следующие выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Соперником нынешнего президента на них, по данным СМИ, может стать лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Кроме того, о намерении участвовать в них заявил 60-летний Борис Надеждин - экс-депутат Госдумы от партии "Союз правых сил". По данным источников "Медузы", одним из основных критериев, выставленных Кремлем для "оппонентов" Путина на выборах, должен стать их возраст - они должны быть не моложе 50 лет, чтобы 71-летний Путин не выглядел на их фоне слишком старым. Между тем, Владимир Путин пока официально не объявлял о своем участии в выборах, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков выражал уверенность в получении им более 80 процентов голосов.

Смотрите также:

Путин тут, Путин там: слухи о двойниках и имитация выборов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Гарри Каспаров: диктатура Путина не подвержена влиянию выборов (14.06.2016)

Гарри Каспаров: диктатура Путина не подвержена влиянию выборов (14.06.2016)

Гарри Каспаров рассказал в интервью Жанне Немцовой, чем оппозиционеры отличаются от диссидентов, почему протесты на окраинах не имеют смысла и как он видит свое будущее в политике.
Политика14 июня 2016 г.11:50 мин.
external

План Каца по объединению оппозиции: как победить Путина и что говорят в ФБК

План Каца по объединению оппозиции: как победить Путина и что говорят в ФБК

Максим Кац заявляет, что пытается объединить российскую оппозицию перед выборами президента России. Как проходит этот процесс, он рассказал в студии DW. Также он объяснил, почему билеты на его выступление стоят по 130 евро.
22 октября 2023 г.14:57 мин.

Федеральный закон от 14.11.2023 № 530-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации"

publication.pravo.gov.ru