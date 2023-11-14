В России внесли поправки в закон о выборах президента

Путин подписал принятые парламентом поправки к закону о президентских выборах, еще более ограничивающие работу СМИ в ходе избирательной кампании и в день голосования.

Президент РФ Владимир Путин подписал утвержденные парламентом поправки к закону о выборах главы государства. Документ во вторник, 14 ноября, был опубликован на официальном портале правовых актов.

Поправки ограничивают работу СМИ на выборах

Поправки еще более ограничивают возможности независимого освещения избирательного процесса. В частности, теперь на заседаниях избирательных комиссий разрешается присутствие только журналистов, официально трудоустроенных в редакциях зарегистрированных СМИ. Кроме того, ограничивается возможность съемки на избирательных участках и запрещается агитация на всех заблокированных ресурсах.

В случае введения в отдельных регионах РФ военного положения голосование в них "возможно по итогам консультаций Центризбиркома с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона". В настоящее время военное положение в РФ не введено, оно действует лишь в украинских регионах, оккупированных РФ в ходе вторжения в соседнюю страну и находящихся под контролем ее вооруженных сил.

Государственная дума приняла законопроект 25 октября, а 8 ноября поправки одобрил Совет Федерации.

Президентские выборы пройдут в марте

Следующие выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Соперником нынешнего президента на них, по данным СМИ, может стать лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Кроме того, о намерении участвовать в них заявил 60-летний Борис Надеждин - экс-депутат Госдумы от партии "Союз правых сил". По данным источников "Медузы", одним из основных критериев, выставленных Кремлем для "оппонентов" Путина на выборах, должен стать их возраст - они должны быть не моложе 50 лет, чтобы 71-летний Путин не выглядел на их фоне слишком старым. Между тем, Владимир Путин пока официально не объявлял о своем участии в выборах, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков выражал уверенность в получении им более 80 процентов голосов.

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