Явлинский встретился с Путиным в Кремле

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский в ночь на четверг, 26 октября, посетил Кремль, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российского политика вечером 25 октября заметил в Кремле журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников - по его словам, Явлинский "ни с кем на ходу не разговаривая, быстро прошел внутрь". Позже информацию о встрече Явлинского с Путиным подтвердила пресс-служба партии "Яблоко".

Согласно пресс-релизу "Яблока", Григорий Явлинский договорился о ночной встрече с Путиным, чтобы обсудить "необходимость соглашения о прекращении огня" в войне РФ против Украины, а также возможное собственное участие в переговорах по этому поводу. Кроме того, Явлинский якобы обсудил с президентом "перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы".

Встреча проходила в закрытом режиме: о ней не сообщается на сайте президента РФ, и на нее не были приглашены представители СМИ.

Накануне о переговорах с Путиным сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, он обсуждал с президентом "образ будущего России". При этом Зюганов не упомянул, касалось ли это предвыборной кампании.

СМИ: Кремль хочет, чтобы Явлинский участвовал в выборах

Пресс-служба "Яблока" в заявлении для СМИ отдельно указала, что Явлинский и Путин не обсуждали предстоящие президентские выборы в РФ. В ее пресс-релизе лишь в очередной раз отмечено, что основатель "Яблока" якобы готов принять в выборах участие, если "граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение".

О том, что Явлинский может вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах, ряд СМИ неоднократно сообщал с конца августа 2023 года, ссылаясь в том числе на источники в администрации президента РФ. Так, издание "Медуза" писало, что в "спарринг-партнеры" для Путина на следующие президентские выборы наряду с Явлинским в числе прочих предполагается отобрать лидера КПРФ Геннадия Зюганова и Леонида Слуцкого, представляющего ЛДПР.

Позднее в СМИ появились сообщения, что Явлинский может быть преподнесен избирателям как один из "демократических кандидатов" для того, чтобы повысить явку на выборах. Оппозиционность Явлинского среди прочего представляется за счет его официальной позиции по поводу войны РФ против Украины - политик и партия "Яблоко" осторожно осуждают ведение боевых действий, не возлагая ответственность за это непосредственно на Путина.

Путину подбирают немолодых оппонентов, чтобы он не казался старым

По данным источников "Медузы", одним из основных критериев, выставленных Кремлем для "оппонентов" Путина на выборах, должен стать их возраст - они должны быть не моложе 50 лет, чтобы 71-летний Путин не выглядел на их фоне слишком старым.

Вместе с Явлинским кандидатом для "либералов" был якобы отобран 60-летний Борис Надеждин - экс-депутат Госдумы от партии "Союз правых сил". В отличие от основателя "Яблока", Надеждин в середине октября подтвердил, что планирует участвовать в выборах. При этом ранее в 2023 году он выдвигал свою кандидатуру на выборы губернатора Московской области, но не смог собрать достаточно подписей муниципальных депутатов для прохождения регистрации.

Григорий Явлинский в свою очередь на президентских выборах в 2018 году набрал лишь 1,05 процента голосов. Ожидается, что низкие рейтинги таких "представителей либеральной оппозиции" помогут государственным СМИ обрисовать настроения общества как полную поддержку Путина и его курса. О "предрешенном" результате президентских выборов ранее заявлял и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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