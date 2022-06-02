 Григорий Явлинский уехал из России | Новости из Германии о России | DW | 02.06.2022

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Россия

Григорий Явлинский уехал из России

В пресс-службе партии "Яблоко" утверждают, что Явлинский поехал в отпуск и "вернется через две недели". Российское агентство передало, что политик улетел в Лондон.

Григорий Явлинский

Григорий Явлинский (фото из архива)

Политик Григорий Явлинский, который по версии ряда СМИ покинул Россию, уехал в отпуск и через несколько недель вернется в РФ. Об этом в четверг, 2 июня, заявил руководитель пресс-службы партии "Яблоко" Игорь Яковлев. "Уехал в отпуск, вернется через две недели", - сказал  он.

Агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник ранее сообщило, что вечером 1 июня 70-летний политик улетел в Лондон с пересадкой в Дубае.

Явлинский осудил войну против Украины

24 февраля, в день нападения России на Украину Явлинский от имени партии "Яблоко" распространил заявление с решительным осуждением этой войны.   

"Яблоко" выражает категорический протест против начавшихся боевых действий против Украины. Эта война - война России с объективным ходом истории, война со временем, трагическое выпадение из реальности современного мира, - говорится в заявлении. - Партия "Яблоко" считает войну с Украиной тягчайшим преступлением. Мы считаем, что эта война  противоречит национальным интересам России и уничтожает будущее России".

23 марта стало известно, что Анатолий Чубайс, занимавший должность спецпредставителя президента, ушел со своего поста и уехал из России. По данным источников агентства РБК, Чубайс перебрался в Стамбул, но "собирался вернуться" в Россию. Позднее в Кремле подтвердили, что Чубайс уволился по собственному желанию. Как стало известно, Анатолий Чубайс покинул также совет директоров АФК "Система" и вышел из состава совета директоров компании "Электрозавод".

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    Автор: Марина Барановская


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