"Яблоко" берет дистанцию от сторонников Навального в своих рядах

В партии "Яблоко" принято решение снять с регистрации сторонников Алексея Навального. Это лишит их права принимать внутрипартийные решения.
Федеральный политкомитет (ФПК) "Яблока" на закрытом заседании принял решение снять с регистрации членов партии, являющихся сторонниками Алексея Навального. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте "Яблока" в понедельник, 18 октября.
"Члены партии, не разделяющие идеологию, этические принципы "Яблока", создающие конфликтные ситуации и помехи в работе, игнорирующие поручения партии, а также утратившие с ней связь, подлежат снятию с регистрации", - указывается в заявлении партии. Отмечается, что снятие с регистрации не означает исключение из партии, но лишает права принимать внутрипартийные решения. Списки затронутых этим решением членов партии, а также процедура их снятия с регистрации, еще не утверждены.
Саму политику Алексея Навального, в том числе, и его проект "Умное голосование", предлагающий голосование на выборах за любую партию, кроме "Единой России", в "Яблоке" назвали "современным большевизмом". По мнению ФПК, такой протест на данном этапе представляет не меньшую проблему, чем власть. Особо подчеркивается, что в случае с Навальным речь идет не о дилетантизме, а о концепции, претендующей на моральную исключительность. Руководство "Яблока" пришло также к выводу, что "уличные протесты подменяют политику активизмом" и ведут "только к ужесточению репрессий".
В феврале один из лидеров "Яблока" Григорий Явлинский публично обвинил Алексея Навального в вождизме, национализме и "разжигании примитивной социальной розни". Через несколько месяцев он призвал сторонников Навального не голосовать за "Яблоко" на выборах в Госдуму, указав, что "партия никогда не будет проводить его политику".
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