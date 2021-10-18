 ″Яблоко″ берет дистанцию от сторонников Навального в своих рядах | Новости из Германии о России | DW | 18.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Яблоко" берет дистанцию от сторонников Навального в своих рядах

В партии "Яблоко" принято решение снять с регистрации сторонников Алексея Навального. Это лишит их права принимать внутрипартийные решения.

Умное голосование в Яблоке назвали современным большевизмом

Сайты Алексея Навального

Федеральный политкомитет (ФПК) "Яблока" на закрытом заседании принял решение снять с регистрации членов партии, являющихся сторонниками Алексея Навального. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте "Яблока" в понедельник, 18 октября.

"Члены партии, не разделяющие идеологию, этические принципы "Яблока", создающие конфликтные ситуации и помехи в работе, игнорирующие поручения партии, а также утратившие с ней связь, подлежат снятию с регистрации", - указывается в заявлении партии. Отмечается, что снятие с регистрации не означает исключение из партии, но лишает права принимать внутрипартийные решения. Списки затронутых этим решением членов партии, а также процедура их снятия с регистрации, еще не утверждены.

Саму политику Алексея Навального, в том числе, и его проект "Умное голосование", предлагающий голосование на выборах за любую партию, кроме "Единой России", в "Яблоке" назвали "современным большевизмом". По мнению ФПК, такой протест на данном этапе представляет не меньшую проблему, чем власть. Особо подчеркивается, что в случае с Навальным речь идет не о дилетантизме, а о концепции, претендующей на моральную исключительность. Руководство "Яблока" пришло также к выводу, что "уличные протесты подменяют политику активизмом" и ведут "только к ужесточению репрессий".

В феврале один из лидеров "Яблока" Григорий Явлинский публично обвинил Алексея Навального в вождизме, национализме и "разжигании примитивной социальной розни". Через несколько месяцев он призвал сторонников Навального не голосовать за "Яблоко" на выборах в Госдуму, указав, что "партия никогда не будет проводить его политику".

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 03:27

„Умное голосование“: какую роль оно сыграло на выборах в Думу (28.09.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

На что способен Навальный, находясь в тюрьме, и готова ли оппозиция противостоять Путину? (26.08.2021)  

Год спустя после отравления Навального: как изменилась Россия (20.08.2021)  

Реклама

Самые читаемые

AFP: Власти Беларуси выдворили из страны посла Франции  

Прививка от коронавируса не помогла. Почему это возможно?  

Почему "Карта доносов" взбудоражила белорусское общество?  