Пресс-секретарь Явлинского пояснил DW, на какие деньги тот купил дом на Рублевке

Сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский приобрел в поселке Новодарьино на Рублево-Успенском шоссе особняк стоимостью 55 млн рублей на "накопления за длительный период трудовой деятельности", и это стало "первой крупной покупкой в его жизни". Так прокомментировал в интервью DW пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев в среду, 15 сентября, обнародованное накануне онлайн-изданием The Insider резонансное расследование о дорогостоящей недвижимости политика. В 2016 году Григорий Явлинский перестал быть депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга и занялся консалтингом - деятельностью, не запрещенной законом, указал пресс-секретарь.

Договор о сотрудничестве с адвокатским бюро "Инфралекс" Явлинский заключил весной 2017 года. Консультации, которые он давал в рамках этой деятельности, касались экономических вопросов. Комментируя тот факт, что клиентами "Инфралекса" являются министерства и госкомпании, Яковлев подчеркнул, что Явлинский оказывал услуги непосредственно адвокатскому бюро, а не его клиентам, причем на тот момент он не являлся госслужащим и не занимал выборные посты.

Игорь Яковлев добавил, что Григорий Явлинский отнесся к публикации The Insider спокойно: "Он 30 лет занимается публичной политикой, периодически возникают разные публикации, в том числе недобросовестные, о его доходах и собственности". На вопрос, продолжает ли Явлинский сотрудничать с "Инфралекс", пресс-секретарь точного ответа дать не смог.

Особняк Явлинского на Рублевке

Расследование онлайн-издания The Insider о дорогостоящей недвижимости Григория Явлинского было опубликовано 14 сентября, за неделю до выборов Госдумы РФ. По данным журналистов, в планировке дома, приобретенного экс-политиком в октябре 2020 года, предусмотрены пять спален, гостиная с камином, кухня, столовая, просторная видовая терраса, бильярдная, библиотека, кинотеатр, сауна, джакузи, комната отдыха. Рядом с особняком расположены гараж, беседка и жилье для обслуживающего персонала. Площадь прилегающего участка составляет 28 соток.

The Insider напоминает, что последний раз Григорий Явлинский публиковал свою декларацию о доходах перед выборами президента РФ в 2018 году. Согласно этому документу, его ежегодный доход в то время составлял 3,8 млн рублей, а его супруги - 430 тысяч рублей. При этом на счетах политика, судя по декларации, было накоплено 60 млн рублей.

В 2016 году, перед выборами в Госдуму, Явлинский декларировал остаток по счетам в размере 12 млн рублей, поэтому журналисты пришли к выводу, что тот "резко обогатился" всего за один год.

Источники высоких доходов Явлинского

Расследователи установили и источник высокого дохода Григория Явлинского: адвокатское бюро "Инфралекс", среди клиентов которого - министерство транспорта РФ, Минпросвещения, а также ряд госкомпаний. Только в 2018 году Явлинский получил от "Инфралекс" 30 млн рублей, говорится в материале The Insider.

"У основателя "Яблока" есть свои причины защищать фигурантов антикоррупционных расследований, так как они, в отличие от отбывающего срок во владимирской колонии Навального, очень близки Явлинскому", - делают выводы журналисты, намекая на критичные высказывания экс-председателя "Яблока" об основателе Фонда борьбы с коррупцией.

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