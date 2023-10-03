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В Кремле не знают о дате начала предвыборной кампании

Сергей Куприков
3 октября 2023 г.

Издание "Коммерсант": Путин может объявить о выдвижении своей кандидатуры на новый президентский срок уже в ноябре. Но Песков "такой информацией не располагает".

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Владимир Путин во время предвыборной кампании в 2018 году (фото из архива)
Владимир Путин во время предвыборной кампании в 2018 году (фото из архива)Фото: Pavel Golovkin/dpa/picture alliance

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о назначенном на ноябрь официальном начале президентской кампании. "Я, честно говоря, такой информацией не располагаю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-колла о вторник, 3 октября.

Ранее в тот же день издание "Коммерсант" опубликовало статью, в которой со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, говорилось, что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума "Россия". По одному из возможных сценариев, отмечает издание, Владимир Путин может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок именно на этой площадке - в рамках мероприятия, на котором будут представлены все российские регионы. 

Старт в ноябре - один из вариантов начала президентской кампании

Вместе с тем, отмечают источники издания, возможное ноябрьское объявление Путиным о намерении баллотироваться на новый срок является лишь одним из нескольких вариантов начала президентской кампании.

Юридически кампания по выборам президента начнется с момента их назначения Советом федерации. По закону это решение должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, которое пройдет 17 марта 2024 года. То есть, назначение выборов ожидается в срок с 8 по 18 декабря.

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www.kommersant.ru
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