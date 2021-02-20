Комментарий: Москва-2024 - торжество диктатуры?

Российское общество содрогается от репрессивных законов, которые наштамповала Госдума за последний год. А новые законопроекты предполагают лишение участников "экстремистских" организаций права избираться в Госдуму и уголовные сроки за контакт с "нежелательной" НПО. И это явно не предел. Но ниже не будет прогноза развития ситуации. Это только фантазия на тему, как могла бы выглядеть Россия, изложенная в виде антутопии - как предупреждение, чем все может в худшем случае закончиться.

Стабильность превыше всего

Ликвидация несистемной части политического спектра в России пошла на пользу стране. Установившаяся после этого стабильность позволит россиянам выбирать на предстоящих в 2024 году президентских выборах не из непонятных молодых и агрессивных харизматиков, а из привычных уже лиц. Выбор предлагается сделать между фаворитом Владимиром Путиным, коммунистом Геннадием Зюгановым, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который, несмотря на возраст, все еще способен зажечь толпу и повести ее мыть сапоги в Индийском океане. Еще один кандидат - неизменный Григорий Явлинский.

Иван Преображенский

Вмешаться в эту "битву гигантов" некому. Несистемную оппозицию разгромили после восстановления смертной казни в 2022 году. Последнее случилось по просьбе Общественной палаты, озабоченной нарушением прав граждан из-за "перенаселенности" российских тюрем и СИЗО. Переполнились они, как известно, после того, как с 2021 года за сотрудничество с нежелательными организациями и финансирование экстремизма (в лице команды Алексея Навального) за решетку начали отправлять по несколько сот человек в день. Процедура суда была упрощена, заседания разрешили проводить без адвокатов.

Самого Навального изолировали в персональной тюрьме. Кремль предлагает теперь коллективному Западу обменять введенные в 2014 году "крымские" санкции на его освобождение.

От системных до тюремных

Экономика в депрессии. В конце 2023 года власти разгромили и так называемых системных либералов. Правительству больше не нужны советы изменников и мыслепреступников, заявил тогда председатель правительства. Институт Гайдара, Высшую школу экономики, все эти Европейские университеты и Шанинки обвинили в том, что они пытаются влиять на власть, при том, что многие их сотрудники - очевидные иностранные агенты. Некоторые даже учились в нежелательных в России организациях вроде Гарварда.

Системные либералы превратились в тюремных за пару лет. В 2021 году патриотам впервые удалось добиться здорового административного регулирования цен - вместо вредительских западных подходов. Они запретили вывоз гречки за рубеж. После этого, правда, она стала в России снова, как в СССР, дефицитным продуктом, но правительство быстро нашло причину. Во всем обвинили вредителей из Центробанка, которые тормозили развитие российской экономики днем, а ночью вытаптывали поля гречихи. Об этом рассказали военные, которые никак не могли выбить из системных либералов средства на разработку сверхсветовых ракет для космических войн.

В итоге в системе ФСИН появились спецколонии - "экономические шарашки". Заключенные-эксперты днем достраивают БАМ, но вечерами могут, по специальному запросу правительства, участвовать в подготовке новых президентских нацпроектов. Центральная колония названа в честь Гайдара: какого именно - до сих пор идут споры.

Министерство правды

В 2024 году накануне выборов по соглашению с Китаем Россия временно отключила в стране последний из массовых видео-сервисов - ТикТок. Официальная причина: дать всем кандидатам равные условия. Обеспечить их обещали государственные СМИ и единственный в стране частный медиа-холдинг "Патриот", которым владеет бизнесмен Евгений Пригожин, выигравший борьбу за контроль над оставшимися негосудартсвенными медиа у братьев Ковальчуков еще в конце 2022 года.

Ему проще распространять свой контент, потому что значительная часть населения полностью отказалась от пользования телевидения. Новости для них производят лицензированные российские соцсети и видео-сервисы, которые расцвели после отключения в России вредоносных западных сервисов вроде YouTube, Facebook и других.

Кстати, предустановка неудаляемых российских мобильных приложений на любые смартфоны, произведенные в Китае, и введение запретительного налога на кнопочные телефоны помогли обеспечить каждого россиянина свободным и бесплатным, если не считать рекламы, доступом к этим сервисам. За попытку удалить приложения гражданина могут лишить доступа в интернет, а значит, и ко всем госсервисам, что является полным поражением в правах.

Смартфоны, купленные за границей, при въезде в РФ конфискуются. Впрочем, россияне почти никуда и не ездят. Сухопутные границы закрыты. Авиасообщение так подорожало, что перелеты мало кто может себе позволить. Да и виз жителям России многие страны давать не торопятся.

Антиутопия как предупреждение

Можно, конечно, фантазировать на эту тему и дальше. Российские власти дают своими репрессивными решениями пространство для черного юмора, а страна им легко подчиняется. Мало кто мог еще несколько лет назад поверить, что в России можно фактически свернуть свободные выборы и переписать конституцию.

Это не значит, что описанное выше фантастическое развитие событий не может иметь место к 2024 году. Это, повторюсь, только антиутопия. Но понятно, что реальность тоже не порадует в ближайшие годы российское гражданское общество. Репрессии продолжатся уже потому, что Кремль и сам не сможет быстро остановить этот летящий под горку каток.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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