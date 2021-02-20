 Комментарий: Москва-2024 - торжество диктатуры? | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 10.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Москва-2024 - торжество диктатуры?

Россия идет в направлении полноценной диктатуры. Новые законы пугают общество. Этот текст - не прогноз, а фантазия в виде антиутопии. Реальность в России будет не так сурова, считает Иван Преображенский.

Кремль на фоне Луны и небоскребов Москвы-сити

Российское общество содрогается от репрессивных законов, которые наштамповала Госдума за последний год. А новые законопроекты предполагают лишение участников "экстремистских" организаций права избираться в Госдуму и уголовные сроки за контакт с "нежелательной" НПО. И это явно не предел. Но ниже не будет прогноза развития ситуации. Это только фантазия на тему, как могла бы выглядеть Россия, изложенная в виде антутопии - как предупреждение, чем все может в худшем случае закончиться.

Стабильность превыше всего

Ликвидация несистемной части политического спектра в России пошла на пользу стране. Установившаяся после этого стабильность позволит россиянам выбирать на предстоящих в 2024 году президентских выборах не из непонятных молодых и агрессивных харизматиков, а из привычных уже лиц. Выбор предлагается сделать между фаворитом Владимиром Путиным, коммунистом Геннадием Зюгановым, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который, несмотря на возраст, все еще способен зажечь толпу и повести ее мыть сапоги в Индийском океане. Еще один кандидат - неизменный Григорий Явлинский.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Вмешаться в эту "битву гигантов" некому. Несистемную оппозицию разгромили после восстановления смертной казни в 2022 году. Последнее случилось по просьбе Общественной палаты, озабоченной нарушением прав граждан из-за "перенаселенности" российских тюрем и СИЗО. Переполнились они, как известно, после того, как с 2021 года за сотрудничество с нежелательными организациями и финансирование экстремизма (в лице команды Алексея Навального) за решетку начали отправлять по несколько сот человек в день. Процедура суда была упрощена, заседания разрешили проводить без адвокатов.

Самого Навального изолировали в персональной тюрьме. Кремль предлагает теперь коллективному Западу обменять введенные в 2014 году "крымские" санкции на его освобождение.

От системных до тюремных

Экономика в депрессии. В конце 2023 года власти разгромили и так называемых системных либералов. Правительству больше не нужны советы изменников и мыслепреступников, заявил тогда председатель правительства. Институт Гайдара, Высшую школу экономики, все эти Европейские университеты и Шанинки обвинили в том, что они пытаются влиять на власть, при том, что многие их сотрудники - очевидные иностранные агенты. Некоторые даже учились в нежелательных в России организациях вроде Гарварда.

Системные либералы превратились в тюремных за пару лет. В 2021 году патриотам впервые удалось добиться здорового административного регулирования цен - вместо вредительских западных подходов. Они запретили вывоз гречки за рубеж. После этого, правда, она стала в России снова, как в СССР, дефицитным продуктом, но правительство быстро нашло причину. Во всем обвинили вредителей из Центробанка, которые тормозили развитие российской экономики днем, а ночью вытаптывали поля гречихи. Об этом рассказали военные, которые никак не могли выбить из системных либералов средства на разработку сверхсветовых ракет для космических войн.

В итоге в системе ФСИН появились спецколонии - "экономические шарашки". Заключенные-эксперты днем достраивают БАМ, но вечерами могут, по специальному запросу правительства, участвовать в подготовке новых президентских нацпроектов. Центральная колония названа в честь Гайдара: какого именно - до сих пор идут споры.

Министерство правды

В 2024 году накануне выборов по соглашению с Китаем Россия временно отключила в стране последний из массовых видео-сервисов - ТикТок. Официальная причина: дать всем кандидатам равные условия. Обеспечить их обещали государственные СМИ и единственный в стране частный медиа-холдинг "Патриот", которым владеет бизнесмен Евгений Пригожин, выигравший борьбу за контроль над оставшимися негосудартсвенными медиа у братьев Ковальчуков еще в конце 2022 года.

Ему проще распространять свой контент, потому что значительная часть населения полностью отказалась от пользования телевидения. Новости для них производят лицензированные российские соцсети и видео-сервисы, которые расцвели после отключения в России вредоносных западных сервисов вроде YouTube, Facebook и других.

Кстати, предустановка неудаляемых российских мобильных приложений на любые смартфоны, произведенные в Китае, и введение запретительного налога на кнопочные телефоны помогли обеспечить каждого россиянина свободным и бесплатным, если не считать рекламы, доступом к этим сервисам. За попытку удалить приложения гражданина могут лишить доступа в интернет, а значит, и ко всем госсервисам, что является полным поражением в правах.

Смартфоны, купленные за границей, при въезде в РФ конфискуются. Впрочем, россияне почти никуда и не ездят. Сухопутные границы закрыты. Авиасообщение так подорожало, что перелеты мало кто может себе позволить. Да и виз жителям России многие страны давать не торопятся.

Антиутопия как предупреждение

Можно, конечно, фантазировать на эту тему и дальше. Российские власти дают своими репрессивными решениями пространство для черного юмора, а страна им легко подчиняется. Мало кто мог еще несколько лет назад поверить, что в России можно фактически свернуть свободные выборы и переписать конституцию.

Это не значит, что описанное выше фантастическое развитие событий не может иметь место к 2024 году. Это, повторюсь, только антиутопия. Но понятно, что реальность тоже не порадует в ближайшие годы российское гражданское общество. Репрессии продолжатся уже потому, что Кремль и сам не сможет быстро остановить этот летящий под горку каток.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 17:27

Кремль запугивает сторонников Навального: обвинения в экстремизме, увольнения, аресты. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Мы готовились похоронить "Медузу", но редакция решила помучиться. Галина Тимченко #вТРЕНДde  

Об опальном коммунисте Бондаренко: уголовное дело как средство борьбы с оппозицией (03.05.2021)  

Также по теме

Russland Nawalny Proteste Presse

Комментарий: Репрессии делают продолжение протестов в РФ неотвратимым 20.02.2021

Масштабные и демонстративные преследования участников протестных акций в России могут привести совсем не к тому эффекту, на который рассчитывают власти, считает Федор Крашенинников.

Deutschland Berlin - DW-Moderatorin Zhanna Nemtsova spricht mit Dmitri Gluchowski

Глуховский: "Невозможно поддерживать то, против чего борется Навальный" 22.01.2021

Известный российский писатель Дмитрий Глуховский публично поддержал Алексея Навального и потребовал его освободить. DW спросила его о том, почему он выступил с поддержкой политика именно сейчас.

DW Karikatur Elkin- Navalnys Ausreise

Комментарий: Навальный начал играть на поле Путина 20.04.2020

Объявив о начале кампании с требованием прямых выплат населению для смягчения последствий пандемии коронавируса, Алексей Навальный поставил Владимира Путина в сложное положение, считает Федор Крашенинников.

Реклама

Самые читаемые сегодня

История Софи: до казни студентки осталось десять месяцев  

Красная армия во Второй мировой: какую роль ей отводят немецкие историки?  

Тихановская представила проект "Комиссии народной памяти"  