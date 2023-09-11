Берлин не признает выборы в России. Не только региональные

Проведение голосования на территориях Украины, оккупированных Россией, представляет собой - наряду с их нелегальной аннексией в прошлом году - дальнейшее грубое нарушение Москвой международного права, и поэтому его результаты недействительны. Об этом заявил в понедельник, 11 сентября, пресс-секретарь МИД ФРГ Себастьян Фишер (Sebastian Fischer).

"Мы не будем признавать итоги таких псевдо-выборов, как и нелегальную аннексию Россией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Крыма", - заявил Фишер. При этом он допустил включение участников таких псевдо-выборов и ответственных за их проведение в санкционные списки Евросоюза.

"Псевдо-выборы" не только на оккупированных территориях

Но критически официальный Берлин оценивает и процедуру голосования на территории самой России. "В минувшие годы и особенно сильно после начала агрессивной войны против Украины российский режим шаг за шагом, систематически отменил свободу печати и право на проведение собраний, - ответил пресс-секретарь МИД Германии на вопрос корреспондента DW. - В публичном пространстве доминируют политическая цензура, пропаганда и дезинформация, а многие кандидаты, которые критиковали политику российского правительства или даже агрессивную войну России против Украины, вообще не были допущены к выборам".

На избирательном участке в Донецке Фото: AP/dpa/picture alliance

Это означает, добавил Фишер, что у россиян не было возможности для свободного выбора и итоги голосования являются не выражением их истинного волеизъявления, а способом российского режима подтвердить действующую систему власти. "Сообщения об избирательных манипуляциях перед и во время проведения выборов, тот факт, что на избирательные участки не были допущены независимые наблюдатели, - пояснил он, - ясно показывают, что о свободных и честных выборах в России не может быть и речи".

Берлин о президентской кампании в России 2024 года

Трудно ожидать, что ситуация радикально изменится к лучшему к марту 2024 года, когда в России пройдут следующие президентские выборы. Означает ли это, что официальный Берлин не признает и их результаты, а Владимира Путина будет называть впредь не законно избранным президентом, а правителем России, как Александра Лукашенко - после непризнанных Германией выборов 2020 года - правителем Беларуси?

Себастьян Фишер ответил на этот вопрос DW так: "Я не хочу строить домыслы в отношении выборов следующей весной и рамочных условий, в которых они будут проходить. Если в таких же рамочных условиях, как сейчас, то оценка федерального правительства вам известна".

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