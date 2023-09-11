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В РФ на выборах губернаторов лидируют действующие лидеры

Сергей Ромашенко
11 сентября 2023 г.

Большинство победителей - лидеры правящей партии "Единая Россия". "Яблоко" сохранит право на представительство в городской думе Великого Новгорода.

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Голосование в аннексированном Россией Донецке
Голосование в аннексированном Россией ДонецкеФото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Во всех регионах России, где прошли выборы губернаторов, лидируют действующие руководители, большинство из них - представители правящей партии "Единая Россия". Единороссы выиграли губернаторские выборы в 13 регионах РФ, следует из предварительных итогов голосования, обнародованных на сайте Центральной избирательной комиссии России в понедельник, 11 сентября.

Мэр Москвы Сергей Собянин победил на выборах главы города, набрав 76,39% голосов по результатам обработки всех протоколов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев набрал 83,68% голосов. Во время этих выборов наблюдатели обращали внимание на аномально высокую явку при электронном голосовании. В движении "Голос" сообщили, что на выборах в Москве применялось "тотальное принуждение" избирателей к голосованию.

Действующие губернаторы или исполняющие обязанности глав регионов, выдвигавшиеся от "Единой России", победили еще в 11 субъектах РФ - в Приморском крае, Амурской и Магаданской областях, на Чукотке, в Нижегородской области, Алтайском крае, а также в Омской, Псковской, Новосибирской, Кемеровской и Воронежской областях.

Успехи коммунистов

В Хакасии и Орловской области победу также одержали действующие губернаторы, но представляющие партию КПРФ: Валентин Коновалов (63,14%) и Андрей Клычков (82,09%).

Еще в шести регионах, где завершается подсчет голосов, также лидируют кандидаты-единороссы и действующие руководители. Всего выборы глав регионов состоялись в 21 регионе России, а в целом голосование на различных уровнях - в 85 регионах.

"Выборы" на аннексированных территориях Украины

В ЦИК сообщили, что в результате "выборов" депутатов местных "парламентов" на аннексированных Россией территориях Украины, большинство голосов получили единороссы.

С 8 по 10 сентября в России и на аннексированных РФ территориях Украины - в аннексированных ДНР и ЛНР, частях Херсонской и Запорожской областей, Крыму и Севастополе - прошли более четырех тысяч избирательных кампаний различного уровня.

Мировое сообщество не намерено признавать результаты голосования на аннексированных территориях Украины.

"Яблоко" в гордуме Великого Новгорода

По результатам выборов либеральная партия "Яблоко" сохранит право на представительство в городской думе Великого Новгорода, набрав 7,37% голосов. Победу здесь одержала "Единая Россия" (41,29%). Действующим депутатом от партии "Яблоко" в городской думе Великого Новгорода является Анна Черепанова.

В ночь на 10 сентября трех кандидатов от "Яблока" в городскую думу седьмого созыва задержали сотрудники полиции. На Ксению и Анну Черепановых, а также на Виктора Шалякина были составлены протоколы за неповиновение полиции. Они якобы отказались выходить из машины и вместо этого показали свои документы. Судебное заседание по делу Ксении Черепановой и Виктора Шалякина должно было пройти 10 сентября, но его перенесли на 19 сентября.

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