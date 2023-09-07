Единый день голосования в России: есть ли смысл участвовать?

10 сентября в России выберут губернаторов в 26 регионах и депутатов заксобраний - в 16-ти. Что делать тем, кто не решил, идти ли на выборы, и если да, то кого поддержать, - у DW.

"Многие удивятся, но выборы все еще существуют", - написал 21 августа из тюрьмы Алексей Навальный, российский политик, признанный правозащитниками политзаключенным. Действительно, 10 сентября в России должны пройти выборы губернаторов 26 регионов (21 - прямые и 5 - в парламентах), депутатов законодательных собраний 16 регионов, а также довыборы депутов Госдумы. Если судить по карте, то Единый день голосования (ЕДГ) в стране охватит больше половины ее территории.

И предстоящие выборы сулят оказаться интересными, прогнозируют наблюдатели, даже вопреки фиксируемым ими нарушениям законодательства - так, уже на этапе регистрации власти отсеяли "почти четверть всех выдвинутых кандидатов: показатель выбытия в этом году составил 24,2%", отмечается в докладе движения в защиту прав избирателей "Голос".

Тем менее смысл участвовать в этих выборах, "безусловно, есть, потому что - ну сколько разных сюрпризов в истории России уже было", уточняет сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук. Смысл поучаствовать в голосовании видит и политолог Александр Кынев, который называет "снобами" тех, кто отказывается от участия в нынешних выборах в ожидании "идеальных", которых, по его убеждению политолога, не существует.

Выборы в протестных регионах: где может быть интересно?

Особенность ЕДГ 10 сентября в том, что выборы для властей - "самые неудобные за последние пять лет", потому что пройдут прежде всего в "протестных регионах", поясняет Александр Кынев. "Из 16 регионов (где будут прмяые выборы губернаторов. - Ред.) - только три жестко управляемые: Башкирия, Кемеровская и Ростовская область - и она только наполовину управляемая", - замечает он.

Александр Кынев Фото: DW/ Y. Wischnewetskaya

В остальных же выборы, по оценке Кынева, в принципе достаточно конкурентные - где "есть политика, где выборы - не фейк, где масса независимых людей в избиркомах, где просто результат не нарисуешь, а есть свидетели на каждом уровне". По сравнению с 2018 годом снижение конкуренции "очевидно есть", но вместе с тем есть и "некое оживление" по сравнению с прошлым годом, делится наблюдениями политолог.

Сопредседатель "Голоса" добавляет, что ему самому "было бы интересно проголосовать в Якутии - там кроме губернаторской кампании идут выборы в республиканский парламент и депутатов в горсовет Якутска". Еще, по его словам, та или иная интрига есть в таких регионах, как Забайкалье, Иркутская область. А, например, в Великом Новгороде Андрейчук предлагает последить за тем, удастся ли партии "Яблоко" с ее антивоенными лозунгами преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в областную Думу. Совершенно огненными, по выражению Андрейчука, будут выборы в гордуму Екатеринбурга.

Избирательная кампания в "экстремальных условиях"

Нынешняя избирательная кампания в России проходит в экстремальных условиях, констатирует Александр Кынев. "Все запреты (в том числе на публичные акции) никуда не делись, цензура, количество свободных СМИ резко сократилось, агитация уходит в интернет", - описывает он сложившуюся ситуацию.

Новым стало то, что ни у одной из федеральных партий нет единой "общероссийской темы", указывает Кынев, в каждом регионе они идут со своим посланием, своим визуальным решением: "Даже у партии власти - "Единой России", у которой всегда был унифицированный подход, теперь каждый делает то, что считает нужным. Никаких единых плакатов, у каждого в своем регионе - свои лозунги и своя стратегия".

Что делать протестному электорату?

Явка на региональных выборах в России колеблется от 30% и ниже, напоминает Станислав Андрейчук. Но как быть тем избирателям, которые не хотят игнорировать выборы, как большинство россиян, но при этом намерены выразить свой протест? "Предположим, на губернаторских выборах выбрать не из кого, кандидаты согласованы (властями. - Ред.). Если вам совсем никто несимпатичен, то в первом туре можно совершенно спокойно испортить бюллетень, и он будет отнимать голоса у всех кандидатов", - рекомендует сопредседатель "Голоса".

И поясняет, что выборы губернаторов - мажоритарные, идут обычно в два тура. Одним туром они ограничатся лишь тогда, если по его итогам кто-то из кандидатов наберет 50% плюс один голос от принявших участие. Если такого не случится, то уже во втором туре можно проголосовать за наименее неприемлемого кандидата, продолжает Андрейчук: "Тут как в супермаркете - вам не всегда нравится выбор, но есть же что-то надо".

В этой связи он вспомнил рост популярности и трансформацию Сергея Фургала, победившего на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году. "Если вы сравните то, что говорил Фургал, будучи депутатом Госдумы, и то, что он говорил и делал, будучи губернатором края, у вас возникнет ощущение, что это были разные люди". Фургал, представлявший ЛДПР, тогда победил выдвиженца Кремля, спустя два года был арестован и в феврале 2023 года был приговорен к 22 годам колонии за организацию убийства и покушения на убийство. Арест и уголовное преследование губернатора вызвали волну протестов в Хабаровске.

"Смотрите на конкретных людей, не на партийный бренд"

Но тактика порчи бюллютеня как вид протестного голосования работает только на губернаторских выборах, предупреждает Станислав Андрейчук из "Голоса". На других она или бесполезна, или даже "дает дополнительные мандаты партии-победителю, так что если вы хотите испортить бюллетень в пику "Единой России", то это скорее глупая тактика".

На практике не прийти на выборы - не очень хорошее решение, "потому что бойкот никто не заметит", отмечает Андрейчук, напоминая, что в России больше нет нормы по явке и действительными однажды были признаны даже выборы в одной из региональных столиц, в которых приняли участие лишь 8% процентов избирателей, имевших права голоса. "Никто не поймет, почему вы не пришли - потому что вам все равно, потому что вас все устраивает или потому, что это ваш протест. Вы снижаете протестную явку, а власть вас за это благодарит", - подчеркивает Андрейчук, добавляя, что мобилизованные властями избиратели "все равно приходят".

На днях в СИЗО был отправлен сопредатель движения "Голос" Григорий Мелконьянц Фото: picture-alliance/dpa/M. Grigoryev

Комментируя предложение Алексея Навального, который советует голосовать за любого кандидата против "Единой России", Андрейчук, в свою очередь, предлагает изучать конкретных кандидатов и не обращать внимание на то, от какой партии они баллотируются.

"Смотрите, кто поднимает реальные вопросы и предлагает более или менее реальные решения. Надо понимать, что на региональном уровне партийная система очень условная, люди используют партийные бренды, чтобы участвовать в выборах, иначе ты не зарегистрируешься. Они могут не разделять идеологию, если она вообще есть у этой партии. Я знаю массу людей, которые баллотируются от "Единой России" и за нее не голосуют, выдвигаются от коммунистов и терпеть не могут Сталина. И массу тех, кто спокойно переходит из "эсеров" ("Справедливая Россия". - Ред.) к "Новым людям" и обратно", - делится Андрейчук.

Александр Кынев, со своей стороны, находит предложение Навального "рациональным" - с учетом того, что у команды политика нет штабов и активистов на местах и нет возможностей анализировать выборную кампанию, как раньше, и "тактика идет от возможностей". Сам политолог считает, что каждому конкретному избирателю правильнее всего голосовать по ситуации: "Человек, живущий в регионе, лучше понимает, есть шанс у того или иного кандидата победить или нет".

Аннексированные территории: формальности постарались соблюсти

Выборы также объявлены на аннексированных Россией территориях Украины - речь идет о законодательных органах власти в контролируемых РФ частях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины. С формальной точки зрения власти постарались организовать процесс так же, как внутри России, констатирует Александр Кынев: "Независимые наблюдатели ни за чем не наблюдают, в остальном - все как везде. Что же касается фактической стороны вопроса - это другая история".

Многие формальности как раз не соблюдены, возражает Станислав Андрейчук - выдвинуться могут только кандидаты от пяти партий, представленных в Госдуме, при этом голосовать можно, например, по украинским документам вплоть до водительского удостоверения, что противоречит федеральному законодательству РФ. "Не очень понятны границы, где эти выборы пройдут, списков избирателей по сути нет, кое-где списки кандидатов не опубликованы. Проблема в том, что эта специфика стала распространяться и на территорию России", - сетует сопредседатель "Голоса".

Предвыборная агитация ЛДПР на аннексированных Россией территориях Украины Фото: Alexander Reka/TASS/dpa/picture alliance

Он имеет в виду появление так называемых экстерриториальных избирательных участков, которые открылись в РФ для жителей Украины, бежавших или перемещенных на российскую территорию. Также экстерриториальные избиркомы открыты и на аннексированных территориях, например, для военнослужащих или привлеченных из РФ рабочих.

"Эти избирательные участки формируются в чрезвычайном режиме - там нет представителей политических партий, только чиновники и бюджетники, наблюдателей тоже там фактически нет. Вы не отправите кого-то из Омска наблюдать за голосованием за три с половиной тысячи километров", - резюмировал Станислав Андрейчук.

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