Как РФ готовит "выборы" в оккупированных областях Украины

На захваченных территориях Украины Кремль в ближайшие 2 недели проведет "выборы" в местные "думы". Правила голосования необычны даже для РФ, по законодательству которой "выборы" будут проходить.

Выборы в региональные законодательные собрания, а также в муниципальные и сельские советы назначены в этом году в России на 10 сентября, единый день голосования. В четырех областях Украины, которые РФ оккупировала и осенью 2022 года присоединила, Москва тоже планирует провести так называемые "выборы". И в отличие от наскоро организованных прошлогодних "референдумов" это голосование на оккупированных территориях Москва будет проводить по российскому избирательному законодательству. Впрочем, для захваченных частей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые с правовой точки зрения являются территорией Украины, пришлось сделать немало исключений.

Украинские граждане на российских "выборах"

Россия начала активно раздавать паспорта жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" еще в 2019 году, а в оккупированных районах Херсонщины и Запорожья - летом 2022-го. С тех пор оккупационные администрации регулярно отчитываются об успехах кампании по паспортизации. В итоге, по оценке премьер-министра России Михаила Мишустина, только за октябрь 2022 года - май 2023-го в четырех регионах было выдано около 1,5 миллиона российских документов.

За российский Донбасс, в "котором хочется жить", все еще можно голосовать с украинским паспортом Фото: Dmitry Yagodkin/TASS/dpa/picture alliance

Впрочем, этого очевидно оказалось недостаточно для проведения "выборов". К примеру, в Запорожской области местная "избирательная комиссия" недавно отчиталась о печати около полумиллиона избирательных бюллетеней - в то время как в начале месяца оккупационное "министерство внутренних дел" сообщало о 300 тысячах выданных паспортов. "Процесс паспортизации наших граждан идет стремительно, но есть некоторые проблемы с получением документа", - отмечала в комментарии российской газете "Известия" "председательница избиркома" оккупированной Херсонщины Мария Захарова.

Так что жители оккупированных областей смогут проголосовать по украинским бумажным паспортам, iD-картам или даже водительским удостоверениям при условии, если смогут подвергнуть регистрацию на этих территориях. Жители Донецкой и Луганской областей могут предъявлять на участках еще и паспорта самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которые раздавали там с 2015 года, а также военные билеты "народных милиций".

Деоккупация "выборам" не помеха

После присоединения оккупированных территорий к России Вооруженным силам Украины удалось освободить немалую их часть. Прежде всего речь идет о правобережье Херсонской области, деоккупированном в ноябре 2022 года.

Впрочем, в Москве продолжают считать эти территории "своими", а жителей - российскими гражданами, и соответственно предлагают им принять участие в голосовании. Для этого внедряется общероссийский механизм "Мобильный избиратель", согласно которому граждане России могут проголосовать на избирательных участках не по месту регистрации.

Правда, для этого нужно лично подать заявку в один из так называемых многофункциональных центров, а значит - ехать в Россию или на оккупированные территории. Поэтому услуга будет работать, скорее, для тех, кто покинул освобожденные ВСУ районы Украины вместе с российской армией. Например, так собирается голосовать глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, зарегистрированный в областном центре на Правобережье.

Глава оккупационной администрации Херсонщины Владимир Сальдо - "мобильный избиратель" и кандидат "Единой России" Фото: Maksim Blinov/Sputnik/AP/picture alliance

Таким образом, Сальдо может проголосовать на "выборах в областную думу" - сам он баллотируется в нее во главе списка партии "Единая Россия". А вот выборы в так называемые советы освобожденных населенных пунктов Правобережья в Кремле решили не проводить. Однако "выборы" в горсоветы Голой Пристани и Олешек, откуда оккупационная администрация эвакуировалась еще в начале 2023 года из-за боевых действий, все равно состоятся. Более того: в Донецкой области собираются "избирать" депутатов "Краснолиманского муниципального округа", несмотря на то, что его центр, город Лиман был освобожден ВСУ еще в октябре 2022 года.

"Единый день" на оккупированных территориях растягивается

Несмотря на то, что 10 сентября в России называется "единым днем голосования", в оккупированных регионах Украины "выборы" значительно растянутся. Их жителям российские избиркомы предлагают голосовать еще и 8-9 сентября - в эти дни будут работать выездные комиссии, то есть проголосовать можно будет прямо из дома, также как и во время прошлогоднего "референдума".

Такие особенности главы оккупационных "избиркомов" объясняли "Известиям" в начале августа заботой о безопасности избирателей. По этим же соображениям в населенных пунктах вблизи линии фронта голосование начнется еще раньше: в Херсонской области - 2 сентября, а в других трех областях - 31 августа.

Российская армия обстреливает деоккупированный Лиман, но Кремль предлагает избирать депутатов в "муниципальный округ" Фото: Gian Marco Benedetto/AA/picture alliance

В Украине такую форму голосования называют залогом фальсификаций. Генеральный штаб ВСУ в сводке от 25 августа утверждает, что, в частности, для этого в Запорожье якобы "появляются лица, привозимые с территории России и расселяемые в заброшенных домах местных жителей".

Киев не будет признавать "результаты" российских "выборов" на оккупированных территориях. 9 августа Верховная рада приняла постановление с призывом к парламентам и правительствам иностранных государств, а также международным организациям поступить так же.

Загадочные списки кандидатов на "выборах"

Служба безопасности Украины расценивает активное участие в российских "выборах" на оккупированных территориях как проявление коллаборационной деятельности и государственную измену, преследуя как "кандидатов", так и "членов избирательных комиссий". Спикер спецслужбы Артем Дехтяренко отметил, что сейчас "идет масштабная работа" по расследованию предстоящего "голосования", впрочем, не успев детально ответить DW на присланные вопросы до публикации этой статьи.

Именно опасениями по поводу предстоящего преследования со стороны СБУ или украинских партизан член Центризбиркома России Константин Мазуревский объяснял "Ведомостям" еще одну особенность "избирательного процесса" в "новых регионах", как в России называют четыре оккупированных области Украины. Дело в том, что местным "избиркомам" разрешили не публиковать поименные списки кандидатов как в "региональные думы", так и в "муниципальные советы". Избирателям предлагали знакомиться со списками кандидатов, их биографиями и другими данными непосредственно на участках.

Предвыборная агитация в Донецке, август 2023 года Фото: Dmitry Yagodkin/TASS/dpa/picture alliance

25 августа российский ЦИК объявил о завершении регистрации так называемых кандидатов. "Конкуренция на выборах в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках присутствует, у граждан есть выбор, кому отдать предпочтение на голосовании", - цитирует его председательницу Эллу Памфилову официальный телеграм-канал избиркома. Так, за кресла в "областной думе" Донецкой области сразятся 600 кандидатов, Луганской - 336, Запорожской - 220, Херсонской - 191. Еще несколько тысяч кандидатов баллотируются в советы уровнем ниже.

Региональные "избиркомы" своими постановлениями ограничили подлежащую обнародованию информацию о так называемых кандидатах несколькими строками: имя, год рождения, номер в списке, является ли "иностранным агентом". Впрочем, и эти данные избирателям будет найти очень сложно.

По состоянию на 25 августа решение об утверждении списков "кандидатов" в "региональные думы" опубликовали только оккупационные "избиркомы" Донбасса и Херсонщины. На сайтах Запорожской и Луганской комиссий доступны тексты решений, но не сами списки. Перечни кандидатов в местные советы за две недели до голосования до сих пор не обнародовал ни один регион.

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