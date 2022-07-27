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Эхо гойды – "Заповедник", выпуск 234, 09.10.22

17 ч. назад

Как гойда заглушила горечь побед. Поздравительные стихи о референдумах к юбилею В.В. Путина. Расследование о подрывах Северных потоков. Цирковая мобилизация с перегибами и фокусами на переодевание. Песня о том, что блеф может обернуться ядерной войной. Путин защищает Шойгу от Кадырова. Смотрите в 234-м выпуске "Заповедника"!

https://www.dw.com/ru/satiritscheskoje-show-zapovednik/video-63386592

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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