"Голос" о едином дне голосования в России: Выборы без выбора

Выборы губернаторов в 26 субъектах РФ в сентябре 2023 года пройдут без реальной конкуренции, уверены авторы доклада, подготовленного движением "Голос". DW - о главных выводах доклада.

До единого дня голосования, который состоится в России 10 сентября, осталось меньше месяца. В этот день определятся имена губернаторов 26 субъектов Российской Федерации, депутатов законодательных органов в 16 субъектах, а также пройдут довыборы депутатов Госдумы. Регистрация кандидатов на пост глав регионов уже завершена.

Относительно грядущего голосования есть "ощущение, будто реальное совмещается с виртуальным, причем с преобладанием второго: словно вы находитесь в очках дополненной реальности, в которой на месте руин разрушенного города нарисованы красивые здания". Такими словами начинается доклад, подготовленный общероссийским общественным движением в защиту прав избирателей "Голос" и посвященный завершающейся кампании.

DW изучило доклад "Голоса" и знакомит с его основными выводами.

Выборы без выбора

Почти четверть кандидатов были отсеяны еще до начала избирательной кампании, утверждают эксперты движения "Голос". Грядущие губернаторские выборы с точки конкурентности не отличаются от кампаний последних лет - в среднем за пост главы региона борются 4,5 кандидата. Цифра выглядит оптимистично, но на самом деле, указывается в докладе, за ней скрыты свои подвохи.

Почти четверть кандидатов в губернаторы были отсеяны до начала кампании, утверждают в "Голосе" Фото: Sergey Satanovskiy/DW

Во-первых, не меняющееся из года в год число кандидатов свидетельствует о полном контроле процесса отфильтровывания кандидатов. Во-вторых, в России фактически не осталось партий внесистемной оппозиции, так что в рамках, как выражаются эксперты "Голоса", "договорняков" главные противники партии власти "Единая Россия" не выставляли своих самых сильных кандидатов. "Избирателей пытаются отстранить от управления регионами, в которых они живут, навязывая им заведомо неприемлемый выбор под разговоры о якобы имеющейся конкуренции", - отмечается в докладе.

Интересно и то, что окончательно ушел тренд на появление самовыдвиженцев. Из 10 таких претендентов кандидатом в губернаторы - впервые как минимум с 2018 года - не зарегистрировали ни одного. Раньше за статусом "независимых", напоминается в документе, часто скрывались кандидаты от "Единой России", которые не хотели ассоциироваться с именем партии.

Партии-спойлеры против оппозиции

После окончания регистрации кандидатов в выборах глав регионов будут участвовать представители лишь 12 партий из 27 зарегистрированных министерством юстиции России, то есть менее 45% их. "Новые люди", будучи парламентской партией, проигнорировала выборы в большей части регионов - от нее баллотируются всего пять кандидатов. На таком фоне особый акцент в этот раз Кремль, подчеркивается в докладе, сделал на партии-спойлеры, отнимающие голоса у противников властей.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (в центре) на одной из массовых акций, организованной партией (фото из архива) Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/imago

"Показателен успех в прохождении регистрации у партии-спойлера "Коммунисты России". Она выдвинула девять кандидатов в губернаторы, и восемь из них успешно преодолели муниципальный фильтр", - констатируют авторы доклада "Голоса". Самый громкий скандал с этой партией случился в Хакасии. По мнению экспертов, опрошенных DW, это единственный регион, где результат выборов непредсказуем. За победу там борются действующий губернатор Валентин Коновалов, представляющий КПРФ, и Сергей Сокол из "Единой Россией".

Элла Памфилова (фото из архива) Фото: Shamil Zhumatov/REUTERS

Избирком Республики Хакасия отказался регистрировать кандидата от "Коммунистов России" Владимира Грудинина - КПРФ заявила, что тот до сих пор является членом этой партии. После чего Центризбирком РФ признал незаконным действия регионального избиркома, а глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию в республике "возвращением крепостного права в исполнении КПРФ".

В этой связи эксперты "Голоса" подчеркивают: "Коммунисты России" становятся одним из главных инструментов властей в рамках их борьбы с КПРФ, которую партия власти считает наиболее опасной оппозицией себе на электоральном поле".

Фильтр для неугодных кандидатов

Главным инструментом для борьбы с ее оппонентами власти, добавляют в движении "Голос", сделали муниципальный фильтр. Чтобы региональный избирком зарегистрировал кандидата на пост губернатора, тому нужно собрать определенное число подписей муниципальных депутатов. "Почти нигде оппозиция, как и во все предыдущие годы, была не в состоянии преодолеть муниципальный фильтр без помощи властей", - констатируют в движении "Голос".

4 июля 2023 года депутат заксобрания Омской области Константин Ткачев опубликовал в своем Telegram-канале следующее сообщение: "В мои руки попала крайне интересная таблица. Это - депутаты Знаменского райсовета и советов поселений Знаменского района, которые заполнили листы поддержки кандидата в губернаторы в пользу Хоценко (представитель "Единой России" Виталий Хоценко. - Ред.), Казанина (представитель "Коммунистов России" Владимир Казанин. - Ред.) и Макаленко (представитель ЛДПР Максим Макаленко. - Ред.).

То, что через муниципальный фильтр протаскивают единоросса - ожидаемо. А вот Казанин и Макаленко никакой агитационной работы в области не ведут и не вели никогда, поэтому само их наличие в этой таблице много говорит о самостоятельности и самих кандидатов, и их партий. Очевидно, что власть "помогает" этим господам пройти муниципальный фильтр".

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