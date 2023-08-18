В РФ арестован сопредседатель движения "Голос" Мельконьянц

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Григория Мельконьянца до 17 октября. Его обвиняют в организации деятельности "нежелательной" на территории РФ организации.

Басманный суд Москвы арестовал до 17 октября сопредседателя движения в защиту прав избирателей "Голос" Григория Мельконьянца, задержанного ранее по делу о деятельности нежелательной в РФ организации. Тем самым суд в пятницу, 18 августа, удовлетворил ходатайство следствия.

Правозащитник и его защита просили суд отклонить ходатайство назначить в качестве меры пресечения домашний арест или запрет определенных действий. Мельконьянцу предъявлено обвинение в организации деятельности нежелательной на территории РФ организации.

Преследование сопредседателя движение "Голос"

О задержании и допросе Григория Мельконьянца в качестве подозреваемого по уголовному делу об организации деятельности "нежелательной" организации стало известно накануне, по этой же статье обвиняют и координатора "Голоса" Владимира Егорова. Мельконьянцу могут грозить до шести лет лишения свободы. Сотрудники силовых структур провели обыски у сопредседателя и у 14 региональных координаторов "Голоса" в восьми регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Уголовное дело связано с деятельностью международной НПО "Европейская сеть организаций по наблюдению на выборах" (ENEMO), которая в сентябре 2021 года была объявлена в России "нежелательной". "Голос" являлся членом ENEMO. Движение в защиту прав избирателей "Голос" было создано в 2013 году - после того, как существовавшая с 2000 года ассоциация "Голос" была включена в реестр НКО - "иностранных агентов". С августа 2021 года у движения был статус "иностранного агента".

По статье "организация деятельности нежелательной организации" ранее были осуждены экс-директор "Открытой России" Андрей Пивоваров (приговорен к четырем годам лишения свободы) и политик Владимир Кара-Мурза. Кара-Мурзу также обвинили в госизмене и распространении "фейков" о российской армии. В результате его приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

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