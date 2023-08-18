Суд арестовал координатора "Голоса" за неповиновение полиции

Решение об аресте Владимира Егорова на 15 суток было вынесено на основе протокола, который составили полицейские во время обыска, пишет "Медиазона".

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал координатора движения в защиту прав избирателей "Голос" Владимира Егорова на 15 суток по статье о неповиновении полиции. Об этом в четверг, 17 августа, сообщила "Медиазона" со ссылкой на корреспондента в зале суда.

По данным издания, в протоколе, который составили сотрудники силовых органов, проводившие у Егорова обыск, говорится, что он "не подчинялся законным требованиям полиции", "физически противодействовал" и "отталкивал сотрудников".

Егоров не согласился с протоколом и сказал, что из него непонятно, какие требования он не выполнил. Он также отметил, что полицейские не предоставили документы о законности их нахождения в его квартире.

Обыски у участников "Голоса"

Ранее в этот же день стало известно о задержании сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца. Он был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу об организации деятельности "нежелательной" организации, передало агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова. По этой же статье, как сообщалось, обвиняют и координатора Владимира Егорова.

Утром 17 августа силовики пришли с обысками к Мельконьянцу и еще 14 координаторам "Голоса" в восьми регионах, в том числе в Москве, Петербурге и Казани.

Сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук, ссылаясь на постановление следователей рассказал телеканалу "Дождь", что обыски связаны с деятельностью международной НПО "Европейская сеть организаций по наблюдению на выборах" (ENEMO), которая в сентябре 2021 года была объявлена в России "нежелательной". По словам Андрейчука, именно ENEMO упоминается в постановлении об обыске у координатора "Голоса" Полины Костылевой - одной из тех, у кого прошел обыск. "Голос" являлся членом ENEMO.

Статус "иностранного агента"

Движение в защиту прав избирателей "Голос" было создано в 2013 году - после того, как существовавшая с 2000 года ассоциация "Голос" была включена в реестр НКО - "иностранных агентов". С августа 2021 года у движения был статус "иностранного агента".

По статье "организация деятельности нежелательной организации" ранее были осуждены экс-директор "Открытой России" Андрей Пивоваров (приговорен к четырем годам лишения свободы) и политик Владимир Кара-Мурза. Кара-Мурзу также обвинили в госизмене и распространении "фейков" о российской армии. В результате его приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

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