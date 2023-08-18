Кремль избавляется от свидетелей фальсификаций

Российские власти давно расправились со всеми в стране, кто мог помешать их преступлениям. Теперь они избавляются от свидетелей, одним из которых стал Григорий Мельконьянц, предупреждает Иван Преображенский.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц (фото из архива) Фото: /Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Бывших координаторов и руководителей ассоциации "Голос", наблюдавшей за выборами в России и конструктивно критиковавшей российские электоральные процедуры, по словам самой же главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, ловят по всей стране. Несколько обысков, один задержанный, возбуждение уголовного дела за сотрудничество с "нежелательной организацией" - это только первые итоги новой репрессивной кампании. Нет сомнений, что это связано с приближающимся в марте 2024 года продлением президентских полномочий Владимира Путина.

"Дискредитация выборов" вслед за "дискредитацией армии"

Очевидно, что лишенные на законодательном уровне даже минимальной возможности помешать фальсификациям, фактически исключенные из избирательного процесса независимые наблюдатели давно не могли помешать махинациям президентской администрации и послушному ей Центризбиркому. Нет, думаю, в России человека, который бы не понимал, что по итогам мартовских президентских псевдовыборов будет объявлен такой результат голосования, который самому Владимиру Путину покажется разумным балансом между убедительной победой и достоверностью.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Если российский диктатор совсем потерял адекватность, то и результаты по всей стране будут как в Чечне (или как было в СССР) - явка больше 90% при 97% проголосовавших за безальтернативного "национального лидера". Если перевесит желание, чтобы этот спектакль выглядел подостовернее, то нарисуют около 80% при явке чуть выше 70%. В любом случае, к реальности ни та, ни другая цифра отношения иметь не будет.

Люди, незаконными методами удерживающие власть в России (что неоднократно фиксировалось независимыми наблюдателями, ловившими их на подделке результатов голосований), ранее использовали разнообразных наблюдателей и даже своих оппонентов, соглашавшихся легализовывать своим участием их электоральные махинации. Теперь они не готовы терпеть не только оппозицию, но и просто свидетелей своих преступлений.

Фиксация фальсификаций стала наказуема. Тот, кто пытается это делать, оставаясь в стране, рискует своими свободой, здоровьем и жизнью. По сути, устанавливается запрет на любое публичное обсуждение "выборов", аналогичный так называемой "дискредитации российской армии". Символом чего, похоже, рискует стать сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц.

Выборы без демократии

Современное кремлевское отношение к институту выборов откровенно выразил недавно президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью The New York Times. Потом он, конечно, уверял, что его слова переврали, но в самом интервью он сказал, что наблюдаемое в России - "это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия", потому, в том числе, что в предстоящей победе Путина нет причин сомневаться.

Думаю, именно так они на вопрос и смотрят. Имитация электоральных процессов, даже и с предрешенным результатом, стоит недешево. Тем не менее, со вздохом говорят узурпировавшие власть в стране люди, выборы все еще нужны - другой процедуры для легитимизации захваченной власти они придумать не смогли. При этом речь идет о бутафории, потому что они твердо уверены в том, что нарисовать могут какой угодно результат. Так что для них, внутри госаппарата, это бюрократический процесс: согласование предварительных приблизительных результатов, назначение ответственных за явку. Затем кастинг "кандидатов от оппозиции" и отбор из них самых для Путина безопасных, распределение ролей и реплик.

Но такие "бюрократические процедуры" любят тишину. Слишком откровенно все это обсуждается. Падает и квалификация исполнителей фальсификаций, их практически не скрывают. Так что лишние глаза, например, профессиональные наблюдатели, не забывшие, что такое настоящая демократия и выборы, им не нужны.

У них уже есть разные "общественные палаты", а также бутафорские иностранцы из числа сторонников Марин Ле Пен или членов партии "Альтернатива для Германии". И хватит. Сотрудничество с Центризбиркомом и степень "конструктивности" критики перестала быть для российских экспертов индульгенцией.

Демонтаж "имитационной демократии"

Даже если Элла Памфилова продолжит стенать о том, что "произошла чудовищная ошибка", она уже не сможет помешать репрессивной машине сжевать своих жертв. Система власти в России настолько упростилась, что у нее остались только базовые инстинкты, из которых один из главных - глотательный.

По сути, демонтаж "имитационной демократии" произошел еще в 2020 году, вместе с пересмотром Конституции РФ. Теперь же силовики "дожевывают" те старые декоративные элементы российского авторитаризма, которые их больше всего раздражали и которые не нужны в мире откровенной диктатуры и милитаризма.

Для иерархии упрощенного вариант путинизма - это "архитектурные излишества". И чем раньше самые упорные борцы за "постепенную демократическую трансформацию России", еще остающиеся в стране, это поймут, тем меньше их окажется в тюрьмах и больше - за границей. И никакой альтернативы этому нет, не надо опасных для жизни и здоровья иллюзий.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: