Единый день рисования. На выборах в РФ победил бойкот

Дискуссии о выборах в российской оппозиции не помешали россиянам бойкотировать псевдовыборы. Этот сценарий для переизбрания Путина в 2024 году вполне устраивает Кремль, считает Иван Преображенский.

Выборы в оккупированной российскими войсками Каховке, сентябрь 2023 года Фото: Alexei Konovalov/TASS/dpa/picture alliance

В России завершился Единый день голосования. Одним днем он был не во всех регионах, где проходили выборы - где-то голосование формально шло два дня, а местами и три. За редкими исключениями победила главная фракция кремлевской партии - "Единая Россия". Местами наблюдатели отмечают и успехи тех, кто в российской реальности делает вид, что он - оппозиция. В целом же главный итог этих псевдовыборов в РФ в том, что на них практически никто не пришел.

Избирательные бюллетени с нецензурными надписями

Самым показательным для специалистов по выборам, когда они будут описывать этот период российской электоральной истории, будет голосование в Москве. По независимым оценкам, в городе живет от 13,5 до 18 млн человек, сколько точно - не знают даже власти. Право голоса в российской столице при этом имеет примерно 7,6 млн человек. Из них проголосовало, по официальным данным, на выборах мэра менее 2,5 млн человек. Из них более 2 млн человек якобы добровольно воспользовались возможностью сделать это "электронно". Взяли же бумажный бюллетень и что-то на нем написали менее 400 тысяч, то есть немногим более 5% избирателей.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Можно было бы сказать, что они и выбрали Сергея Собянина мэром, поскольку доверия к абсолютно непрозрачной системе "электронного голосования" ни в Москве, ни в России нет. Но даже так говорить с уверенностью нельзя, с учетом заполнившего соцсети потока фотографий с надписанными бюллетенями, где самое цензурное высказывание: "Прекратите войну, гады!"

Иначе говоря, в Москве, на коренных территориях России и особенно на временно оккупированных территориях Украины власти нарисовали результаты выборов. Причем, весьма вероятно, сделали это досрочно - до завершения голосования. Не зря сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук отметил, что данные этого голосования раньше появлялись в госмедиа, чем у избиркомов, которые вроде бы должны были голоса считать, а в Центризбиркоме раньше, чем у маленьких комиссий на конкретных участках.

Вероятно, важна была близость не к избирателям и даже не к тем, кто их голоса считает, а к тем, кто в Кремле эти выборы и их итоги заранее запланировал.

Репетиция избирательного оркестра

Ни для кого не секрет, не скрывает этого даже сам Кремль, что Единый день голосования 2023 - репетиция перед российскими выборами президента марта 2024 года. Вот Владимир Зеленский только обсуждает возможность выборов во время войны, а в РФ уже все подготовили и даже, использовав уже это на временно оккупированных территориях Украины, отработали проведение выборов в условиях военного положения.

"Единая Россия" получает там около 80%, и такой результат Кремль устраивает. Почти все участники выборов административно к этому принуждены. Немного добавить и будет солидная цифра, которой не постесняется даже Путин в 2024 году.

И у оппозиции, казалось бы, нет инструментов, чтобы помешать власти. Вопрос в том, надо ли?

Стратегия оппозиции: отдай свой голос?

Накануне Единого дня голосования разные лидеры оппозиционного движения выдвигали свои предложения о том, надо ли участвовать в кремлевском избирательном спектакле и если надо, то как. Алексей Навальный из тюрьмы призвал голосовать на этих выборах "за любого кандидата против "Единой России". Обязательно голосовать призывали и представители ассоциации "Голос", часть которых накануне выборов была задержана и может оказаться в тюрьме по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией. Звала личным примером прийти и проголосовать остающаяся в России бывший муниципальный депутат Юлия Галямина.

В свою очередь Михаил Ходорковский сообщил, что в отличие от президентских в региональных выборах участвовать не зазорно. И действительно, казалось бы, чего плохо в том, чтобы дойти до избирательного участка? На итоги выборов не повлияет, но зато совесть спокойна.

Смерть выборов в России

Однако, судя по тому, что самые высокие цифры по формальной явке только там, где применялось электронное голосование, и что проверить реальное число проголосовавших не представляется возможным, россияне призыв голосовать проигнорировали. Вряд ли это было реакцией на призыв к бойкоту из этических соображений, из-за войны против Украины. В массе своей россияне не думают о том, не легитимируют ли они преступления российской власти своими голосами или их отсутствием.

Просто наступила пора советской политической апатии. Вера в институт выборов потеряна. Общество фрустрировано и расколото, повлиять на власть невозможно. Вот граждане и остаются дома или участвуют в "административном" голосовании, когда галочку из электронного бюллетеня надо переслать куратору.

Так что праздновать победу, похоже, должны "бойкотчики", их тактика в России, в целом, победила. Электоральный авторитаризм закончился. И это надо помнить, когда оппозиция будет обсуждать стратегию на выборы 2024 года.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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