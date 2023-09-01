  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

ЕС осудил "выборы" на оккупированных территориях Украины

Олег Соколенко
2 сентября 2023 г.

"Выборы", которые Россия проводит на оккупированных территориях, незаконны и нарушают суверенитет Украины, заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

https://p.dw.com/p/4Vs78
Предвыборная агитация Либерально-демократической партии России на оккупированных территориях Украины
Билборд с агитацией на российских "выборах" на территории так называемой "ЛНР"Фото: Alexander Reka/TASS/dpa/picture alliance

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в пятницу, 1 сентября опубликовал твит с осуждением так называемых "выборов" в "региональные думы" и муниципальные советы", которые Россия начала проводить на оккупированных ею украинских территориях. Псевдовыборы являются  "очередным грубым нарушением международного права и суверенитета Украины. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск - всё это Украина!", написал Стано в соцсети X (бывший Twitter). Он пообещал, что причастные к проведению этих "выборов" будут привлечены к ответственности.

ЦИК РФ заявил, что голосование уже началось

Центризбирком России ранее в тот же день сообщил о начале досрочного "голосования" на оккупированных территориях. По заявлению ЦИК РФ, жители так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также аннексированных частей Запорожской и Херсонской областей, которые "находятся вдали от дома", с 1 сентября могут проголосовать на "экстерриториальных избирательных участках", открытых в 81 российском регионе. "На участках, образованных на территории четырех новых субъектов, голосуют жители других регионов, которые работают там над восстановлением инфраструктуры", - добавили в комиссии. Голосование в районах "ДНР" и оккупированной части Запорожской области, прилегающих к фронту, началось еще 31 августа. 

Это не единственные инновации, разработанные в Москве для организации на востоке Украины псевдовыборов. Например, проголосовать местные жители смогут по украинским бумажным паспортам или даже по водительским удостоверениям. А данные о "кандидатах" большинство избирателей узнает, лишь придя на участки. Местным "избиркомам" разрешили не публиковать поименные списки "кандидатов". Служба безопасности Украины расценивает активное участие в российских "выборах" на оккупированных территориях как коллаборационизм и госизмену.

Смотрите также:

“Невидимые” дроны ВСУ, как мертвый Пригожин угрожает Путину

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

“Все в порядке!”: последнее видео Пригожина. Основатель ЧВК “Вагнер” может быть жив? DW Новости (31.08.2023)

“Все в порядке!”: последнее видео Пригожина. Основатель ЧВК “Вагнер” может быть жив? DW Новости (31.08.2023)

Телеграм-канал, связанный с ЧВК “Вагнер”, опубликовал загадочное видео с Евгением Пригожиным, где он заявляет, что с ним все в порядке. Напомним, что самолет Пригожина потерпел крушение 23 августа.
Политика31 августа 2023 г.30:47 мин.
external

История украинской семьи, в которой в первый день войны появился первенец (30.08.2023)

История украинской семьи, в которой в первый день войны появился первенец (30.08.2023)

Каждый украинец помнит, где был и что делал 24 февраля 2022 года. В этой семье в тот день появился на свет первый ребенок. История Аниты и Александра - в репортаже Матиаса Бёлингера из Киева.
Конфликты30 августа 2023 г.02:33 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Танк ВСУ в районе населенного пункта Роботино

Успехи контрнаступления ВСУ и иные события 555-го дня войны

Конфликты1 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Грузии Саломе Зурабишвили

Вояж Зурабишвили: угроза импичмента в Грузии, хаос в Берлине

Вояж Зурабишвили: угроза импичмента в Грузии, хаос в Берлине

Политика1 сентября 2023 г.
Карикатура - чиновник с надписью "Роскомнадзор" на спине пытается линейкой измерить радугу.

Как распознать "ЛГБТ-пропаганду": лайфxак от Роскомнадзора

Как распознать "ЛГБТ-пропаганду": лайфxак от Роскомнадзора

Политика1 сентября 2023 г.
Мюнхен, 1 июня 2023. Первый после трехлетнего перерыва полет аэробуса А380 авикомапнии Lufthansa, аэропорт назначения - Бостон

Вновь нужны гиганты. Lufthansa возвращает все аэробусы A380

Вновь нужны гиганты. Lufthansa возвращает все аэробусы A380

Экономика и бизнес1 сентября 2023 г.
Флаг ЛГБТ+ сообщества

Почему Минск ставит в один ряд ЛГБТ+, педофилию и чайлдфри?

Почему Минск ставит в один ряд ЛГБТ+, педофилию и чайлдфри?

Права человека1 сентября 2023 г.
Преподаватель

Насилие в немецких школах. Есть повод для беспокойства?

Насилие в немецких школах. Есть повод для беспокойства?

Общество1 сентября 2023 г.
Протесты в Сувайде, 27 августа 2023 года

Протесты в Сирии: чем опасны для Асада волнения друзов

Протесты в Сирии: чем опасны для Асада волнения друзов

Конфликты1 сентября 2023 г.
На главную страницу