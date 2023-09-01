ЕС осудил "выборы" на оккупированных территориях Украины

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в пятницу, 1 сентября опубликовал твит с осуждением так называемых "выборов" в "региональные думы" и муниципальные советы", которые Россия начала проводить на оккупированных ею украинских территориях. Псевдовыборы являются "очередным грубым нарушением международного права и суверенитета Украины. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск - всё это Украина!", написал Стано в соцсети X (бывший Twitter). Он пообещал, что причастные к проведению этих "выборов" будут привлечены к ответственности.

ЦИК РФ заявил, что голосование уже началось

Центризбирком России ранее в тот же день сообщил о начале досрочного "голосования" на оккупированных территориях. По заявлению ЦИК РФ, жители так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также аннексированных частей Запорожской и Херсонской областей, которые "находятся вдали от дома", с 1 сентября могут проголосовать на "экстерриториальных избирательных участках", открытых в 81 российском регионе. "На участках, образованных на территории четырех новых субъектов, голосуют жители других регионов, которые работают там над восстановлением инфраструктуры", - добавили в комиссии. Голосование в районах "ДНР" и оккупированной части Запорожской области, прилегающих к фронту, началось еще 31 августа.

Это не единственные инновации, разработанные в Москве для организации на востоке Украины псевдовыборов. Например, проголосовать местные жители смогут по украинским бумажным паспортам или даже по водительским удостоверениям. А данные о "кандидатах" большинство избирателей узнает, лишь придя на участки. Местным "избиркомам" разрешили не публиковать поименные списки "кандидатов". Служба безопасности Украины расценивает активное участие в российских "выборах" на оккупированных территориях как коллаборационизм и госизмену.

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