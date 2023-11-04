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"Госуслуги" протестируют систему электронного голосования

Сергей Гуща
4 ноября 2023 г.

Пользователи "Госуслуг" получили письма с призывом поучаствовать в "общероссийской тренировке" системы электронного голосования. Власти намерены широко использовать ДЭГ на президентских выборах 2024 года.

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Электронное голосование на выборах мэра Москвы в 2023 году
Электронное голосование на выборах мэра Москвы в 2023 годуФото: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images

Россияне, зарегистрированные на российском портале государственных услуг, получают письма с предложением протестировать систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Такие письма получили сотрудники "Медузы", сообщило издание в субботу, 4 ноября.

 В них говорится, что с 15 по 17 ноября пройдет "общероссийская тренировка", в ходе которой разработчики проверят функциональность системы ДЭГ, а пользователи "протестируют" свои устройства, ознакомятся с процедурой электронного голосования, а также "примут участие в улучшении системы". Для этого надо подать заявку до 14 ноября. Участвовать могут жители всех регионов РФ кроме Москвы.

Ранее о проведении "тренировки" сообщалось на официальном портале тестирования ДЭГ, а также на сайтах российских ведомств, в частности Министерства связи РФ.

Как сообщала "Медуза", в Кремле было решено активно применять электронное голосование на президентских выборах в марте 2024 года, в том числе и для мобилизации работников бюджетной сферы. Как сообщил изданию близкий к администрации президента источник, в регионах бюджетникам настоятельно рекомендовали принять участие в тестировании. По данным издания, на обычных избирательных участках в Москве будут использоваться терминалы электронного голосования, и поданные на них голоса будут считаться электронными.

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