В России выборы президента назначены на 17 марта

Голосование по избранию нового главы российского государства будет продолжаться три дня. Решение о проведении выборов в аннексированных районах Украины должно быть принято к 12 декабря.

Очередные выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Спикер верхней палаты Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, комментируя постановление, принятое Советом Федерации, отметила, что этим решением "по сути дается старт предвыборной кампании".

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отметила, что впервые в современной истории России президентские выборы "будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере".

По словам Памфиловой, 8 декабря ЦИК рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта.

Голосование на аннексированных территориях Украины

Решение о проведении выборов в аннексированных РФ регионах Украины будет принято к 12 декабря после консультаций с ФСБ, МВД и "властями" этих территорий, отметила глава ЦИК. При этом, заявила она, дистанционного голосования на президентских выборах 2024 года для избирателей за рубежом не предусмотрено.

Владимир Путин пока официально не объявлял об участии в выборах 2024 года. Он отказывался говорить о своем выдвижении до того, как парламент назначит дату голосования.

При этом известно, что Кремль уже готовится к выборам с участием Путина. Администрация президента РФ, как сообщала "Медуза" в августе, рассчитывает, что его соперниками на выборах станут политики не моложе 50 лет от КПРФ, ЛДПР и "Новых людей", а Путин должен набрать более 80 процентов голосов.

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