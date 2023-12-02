Форум в Берлине: Как приблизить конец режима Путина?

Одни участники проходившей в Берлине конференции "Европейский правозащитный диалог" надеются повлиять на умы россиян, другие верят только в насильственный вариант.

"Нужна не только готовность умирать за демократию, но и готовность убивать за демократию". Эта фраза прозвучала на конференции "Европейский правозащитный диалог. Поиск выхода из повседневной катастрофы", проходившей в Берлине 1-2 декабря.

В ходе девяти панельных дискуссий правозащитники, гражданские активисты, политологи и политики из разных стран обсуждали ситуацию с политзаключенными в России, отношение россиян к войне их родины против Украины, суть путинского режима, проблемы российской диаспоры, варианты будущего развития Российской Федерации.

Одна из панельных дискуссий во второй день работы форума так и называлась: "Как приблизить конец диктатуры: можно ли и что можно делать сегодня?"

"Теория малых дел"

Дискуссия получилась очень острая. Одни ее участники выступали за постепенную мирную трансформацию режима, другие были уверены в том, что единственно возможный путь - насильственный.

На панельной дискуссии "Как приблизить конец диктатуры: можно ли и что можно делать сегодня?" Фото: Nikita Jolkver/DW

"Диктатуры, авторитарные режимы часто падали без каких-либо длительных предпосылок и достаточно внезапно", - оптимистично заявила правозащитница, основательница проекта "Ковчег" Анастасия Буракова. Она считает невозможным предсказать, что станет триггером, каким будет сценарий коллапса режима. Важным в настоящий момент она считает просветительскую работу, "влиять на умы" и при этом стараться достучаться до массовой аудитории, "не подписанной на независимые медиа".

Похожего мнения придерживается экс-депутат Совета депутатов Новосибирска Хельга Пирогова. Она ратует за "теорию малых дел". "Людям надо постепенно открывать глаза, потому что на самом деле государство не справляется со своими обязанностями, - говорит Пирогова. - Надо учить людей тому, как должно работать государство". По ее выражению, необходимо "тренировать мышцу гражданственности".

Надежда на президентские выборы

В свою очередь Артем Важенков, гражданский активист и первый "иностранный агент", объявленный в России в розыск, определенные надежды возлагает на предстоящую в марте следующего года президентскую кампанию.

Артем Важенков Фото: Nikita Jolkver/DW

Важенков считает, что россияне начинают уставать от войны, которая продолжается уже почти два года, и свою антивоенную позицию готовы проявить на выборах. "Да, мы понимаем, что это никакие не выборы, что итоги будут сфальсифицированы, - заявил он, - но любой голос, отданный не за Путина, можно будет трактовать как антивоенный голос". И если таких голосов будет очень много, то, по мнению Важенкова, в России может разразиться политический кризис.

Для установления демократии нужна сила

Совсем другая точка зрения у Анастасии Сергеевой, секретаря Гражданского совета - инициативы граждан РФ по поддержке добровольческих отрядов российских граждан, воюющих за Украину в составе Международного легиона ВСУ.

Анастасия Сергеева (фото из архива) Фото: Zivilrat der russischen Opposition

"Все прекрасные разговоры о том, что демократия лучше не-демократии, это разговоры о том, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, - говорит Сергеева. - Но до тех пор, пока у нас нет ресурсов, силы для того, чтобы сказать, что вот здесь будет демократия и мы ее будем строить, людям неинтересно вообще ничего о нас слышать". По ее словам, нужны люди, "готовые сопротивляться, бороться, воевать и умирать за то, чтобы была свобода и демократия".

Сергеева призывает российских граждан идти добровольцами воевать на стороне Украины: "Это не только помощь Украине, но это еще и подготовка, работа на освобождение нашей родины, на строительство будущей демократии в России".

Поражение в Украине - шанс на реформы в России

"Нужна не только готовность умирать за демократию, но и готовность убивать за демократию", - добавил Дмитрий Золотухин, преподаватель Киево-Могилянской Академии, директор общественной организации "Институт постинформационного общества". Он признает, что поражение России в войне против Украины или смерть Путина еще не обязательно приведет к коллапсу российского режима.

Вся надежда - на ВСУ? Фото: Oliver Weiken/dpa/picture alliance

Но другого варианта или шанса, кроме поражения российской армии, Золотухин не видит. "Диктатура не закончится через выборы, и победа украинской армии не гарантирует смены диктатуры, - заявил он. - Но никаких иных инструментов, кроме инструментов насилия, то есть смещения диктатуры насильственным путем не существует. Даже если миллионы людей будут научены демократическим практикам, диктатура сама не уйдет".

И единственным реально сейчас существующим "насильственным рычагом" он считает украинскую армию. Но при этом, добавил Золотухин, "очень важно сделать так, чтобы поражение российской армии не стало поражением Российской Федерации, а стало победой российского гражданского общества".

Смотрите также: