Лица российского сопротивления: кто против Путина

В центре Дюссельдорфа, на площади перед театром Шаушпильхаус, проходит выставка "Лица российского сопротивления". Здесь, под открытым небом, на строительных заграждениях, символизирующих тюремные решетки, вывешены портреты и истории 16 россиян, которые уже были осуждены за выступления против путинского режима и приговорены к тюремному заключению либо ожидают решения суда.

Серия выставок "Лица российского сопротивления" проходит в разных европейских городах с октября 2023 года. В таком формате они уже состоялись в Таллине, Вильнюсе, Праге, Берлине, Нюрнберге, Штутгарте. Сейчас их можно увидеть в Будве, Копенгагене, Стокгольме и немецком Дюссельдорфе (до 5 ноября). В ближайших планах - Мюнхен, Рига, Осло. Концепция рассчитана на городские общественные пространства, бульвары, скверы, чтобы охватить как можно больше людей. Фотографии российских политзаключенных и сопроводительные тексты, рассказывающие их истории, размещаются так, чтобы прохожие могли беспрепятственно остановиться и познакомиться с ними. Надписи на плакатах написаны на языках той страны, в которой проходит выставка. Цель проекта - рассказать европейским гражданам о судьбах российских политических заключенных и привлечь внимание к тотальному нарушению прав человека в России.

"Мы не молчим!" - Елена Филина рядом с фотографией политзаключенного Алексея Горинова Фото: DW

Идейным организатором проекта "Лица российского сопротивления" стала Елена Филина, которая была депутатом столичного муниципального округа Проспект Вернадского и председателем президиума Ассоциации независимых депутатов. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину она покинула страну, а летом прошлого года российские власти возбудили против нее уголовное дело - якобы за распространение фейков про российскую армию, в результате чего ее заочно арестовали и объявили в розыск. В случае возвращения в Россию Елене грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас она находится в Германии, куда приехала по гуманитарной визе.

В реализации выставки в Дюссельдорфе также участвуют бывшие российские муниципальные депутаты, журналисты и антивоенные активисты. Как говорит Елена Филина, подобные акции с помощью партнеров можно провести в любом городе мира. Но с условием, что их организаторами должны выступать живущие в эмиграции россияне. "Важно показать миру, что мы не молчим. Что сами уехавшие россияне не молчат, - пояснила она в беседе с DW. - Очень часто задают вопрос: "Где те россияне, которые на свободе и которые уехали, которые как бы боролись с Путиным?.. Нам часто предъявляют претензии, типа, что мы сидим там на своих пособиях и жируем, что мы уехали и молчим. Это не так! Во многих странах мира эта выставка идет, прошла и еще пройдет. Мы получаем огромное количество заявок, и я думаю, что мы все их реализуем, потому что мы понимаем, насколько важно дать людям возможность высказать свою позицию". Главным организатором мероприятия в Дюссельдорфе стала некоммерческая организация "Свободная Россия Северный Рейн - Вестфалия" (Freies Russland NRW e.V.).

Активисты в Германии - за свободную Россию

Несмотря на промозглую осеннюю погоду, на открытие выставки в центре Дюссельдорфа пришли порядка 60 человек. От лица организаторов выступал председатель немецкой НКО "Свободная Россия Северный Рейн - Вестфалия" Юрий Никитин. Он говорил о том, что несмотря на современные глобальные вызовы, особенно, что касается Израиля и всего Ближнего Востока, а также войны в Украине, важно напоминать о существующем в России сопротивлении режиму и стремиться донести до общества истории и судьбы российских политзаключенных. "Мы уже третий год проводим мероприятия ко Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. В этом году мы присоединились к проекту Елены Филиной. Тексты, сопровождающие вывешенные фотографии, написал известный журналист Илья Азар, - пояснил в беседе с DW Юрий Никитин. - В России есть люди, - может это не так заметно всему остальному миру, - которые ценой свободы, ценой жизни, борются против путинского режима, против войны, за право говорить правду, добиваться каких-то изменений. Сейчас это сложно.За любое слово, которое ты сказал, - тюрьма или эмиграция… Мы считаем важным напоминать об этом. С одной стороны, - показать солидарность с теми, кто сидит, с другой стороны - может кому-то это будет надежда, что еще не все потеряно. Понятно, что надежд не очень много, но если их не будет совсем, если никто ничего не будет делать, то и никаких изменений не будет".

"Путин не равно Россия", "Свободу всем политическим заключенным", "Моя Россия сидит в тюрьме" Фото: DW

НКО "Свободная Россия Северный Рейн - Вестфалия" была создана русскоязычными активистами в 2021 году, чтобы совместно выступать за восстановление демократии, мира, свободы и прав человека в РФ и против войны в Украине. На проводимых акциях активисты привлекают внимание к произволу правосудия, полицейскому насилию и пренебрежению правами человека в России, занимаются сбором пожертвований и просветительской деятельностью, осуществляют конкретные проекты помощи, в том числе, политзаключенным и их семьям. Организация решительно осудила полномасштабное российское вторжение в феврале 2022 года и активно участвует в помощи Украине.

Немецкий взгляд на ситуацию в РФ

"Свободная Россия Северный Рейн - Вестфалия" проводит эту выставку при поддержке дюссельдорфского театра Шаушпильхаус - стенды с портретами политзаключенных разместились на площади у его входа. "Искусство и культура являются одним из способов борьбы за свободу и демократию," - отметил на открытии выставки Штефан Энгстфельд (Stefan Engstfeld), депутат ландтага земли Северный Рейн - Вестфалия от партии "Союз-90"/"зеленые". В свою очередь драматург и театровед Биргит Ленгерс (Birgit Lengers) рассказала, что до войны часто бывала в России и в один из своих последних приездов встречалась с режиссером Евгенией Беркович, обвиняемой сегодня под надуманным предлогом в оправдании терроризма и находящейся под арестом.

На открытии выставки присутствовали, в основном, выходцы из России. Многие из них держали плакаты: "Моя Россия сидит в тюрьме", "Свободу политическим заключенным", "Путин не равно Россия", "ХХ век - террор Сталина, ХХI век - террор Путина", "Путина в Гаагу", "Остановите пытки в России".

Портреты политзаключенных Владимира Кара-Мурзы (25 лет лишения свободы) и Ильи Яшина (8,5 лет тюрьмы), вывешенные на строительных заграждениях, символизирующих тюремную решетку Фото: DW

На церемонию открытия вместе с супругой пришел также немецкий скульптор Жак Тилли (Jacques Tilly). Он известен как создатель повозок для карнавальных шествий, и прежде всего, высмеивающих российского президента. В прошлом году художник изобразил Владимира Путина в ванной, наполненной до краев "кровью", окрашенной в цвета украинского флага. "Мы все должны поддерживать тех, кто так мужественно борется против Путина. Я уверен, что большинство немцев настроены против путинской диктатуры, они сейчас на стороне Украины", - сказал DW Жак Тилли.

Политзаключенные чувствуют поддержку

Герои выставки в Дюссельдорфе - не только известные российские оппозиционеры и узники совести: Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, но и обычные граждане, чьи имена не так часто появлялись в СМИ. Например, это Алексей Нуриев и Роман Насрыев из города Бакал Челябинской области, пытавшиеся в октябре 2022 года поджечь военкомат в знак протеста против объявленной мобилизации и отправленные в колонию на 19 лет; это получившие сроки от 6 до 8,5 лет за "фейки" о российской армии журналистка Мария Пономаренко, студент Дмитрий Иванов и муниципальный депутат Алексей Горинов, высказавший в марте 2022 года свое мнение о том, что все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины; это Тарифа Саутиева, осужденная на 7,5 лет по "Ингушскому делу", а также пенсионерка из Бурятии Наталья Филонова, требовавшая снять в городском автобусе букву Z, ставшую символом российской агрессии в Украине, задержанная на акции против мобилизации и попавшая за свою активную гражданскую позицию в тюрьму на 2 года и 10 месяцев… Таких, как они, - много. По данным правозащитной организации "Мемориал", поддерживающей проект "Лица российского сопротивления", в России насчитывается 590 политических заключенных.

О том, знают ли сами арестанты об акциях, которые проводятся в их поддержку в Европе, и насколько они важны, в беседе с DW рассказал бывший активист челябинского и московского штабов Навального Лев Кудряков: "Безусловно, очень важны. Заключенным, которые находятся в сложных условиях, очень важно знать, что о них не забывают, о том, что есть огромная поддержка. Мы часто устраиваем вечера писем политзаключенным, чтобы они ее ощущали. В свою очередь многие политзаключенные поддержали эту выставку". Так, Илья Яшин, осужденный на 8,5 лет, написал в своем Telegram-канале: "Идея классная, поскольку это - сильный ответ всем, кто говорит, что россияне единодушно поддерживают власть и никто из нас не сопротивляется. Вот настоящие имена и лица тех, кто сопротивляется… Сотни и сотни людей, репрессированных за отказ принять кремлевскую агрессию как норму и данность. Спасибо всем, кто участвует в организации этих мероприятий. Это ценно и важно".

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