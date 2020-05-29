 Суд в Москве приговорил Илью Азара к аресту на 15 суток и штрафу за посты в Facebook | Новости из Германии о России | DW | 03.03.2021

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Россия

Суд в Москве приговорил Илью Азара к аресту на 15 суток и штрафу за посты в Facebook

Журналист и муниципальный депутат Илья Азар признан виновным в призывах к участию в несогласованных акциях в марте и июле 2020 года.

Журналист и муниципальный депутат Илья Азар

Илья Азар

Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор журналисту "Новой газеты" и муниципальному депутату Москвы Илье Азару, признав его виновным в повторном нарушении установленного порядка организации митинга. В среду, 3 марта, суд назначил ему административный арест сроком на 15 суток, сообщила "Апология протеста" в Telegram-канале.

 Наказание назначено за пост Азара в социальных сетях с призывом участвовать 13 июля 2020 года в акции у СИЗО Лефортово против преследования журналиста Ивана Сафронова. Во всех ходатайствах защиты суд отказал.

Штраф в размере 150 тысяч рублей

Ранее в тот же день Тверской суд назначил Азару штраф в размере 150 тысяч рублей по другому делу, связанному с постами в соцсетях. Рассматривая дело о призывах к участию в акции протеста 12 марта 2020 года, суд отказал во всех ходатайствах, в том числе об участии прокурора, о назначении лингвистической экспертизы и о признании доказательств недопустимыми, отметила "Апология протеста". "Оба решения суда будут обжалованы как незаконные и необоснованные. Работает адвокат Леонид Соловьев", - сообщается далее.

Ранее московская полиция составила в отношении Азара два административных протокола из-за постов в Facebook, которые расценила как призывы к участию в протестах в марте и июле 2020 года. В конце февраля Тверской суд отказался выносить решения по данным протоколам из-за их "неправильного составления". 3 марта Азара вызвали в МВД, чтобы заново составить протоколы, и затем их передали в суд.

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