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В России сотни пожилых людей осуждены за антивоенные акции

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Около 50 пожилых россиян стали фигурантами уголовных дел за критику войны против Украины. Еще более 160 человек были задержаны на антивоенных акциях.

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Задержание антивоенной активистки в Москве
Задержание антивоенной активистки на Манежной площади в Москве (фото из архива: март 2022 года)Фото: Sergei Savostyanov/Tass/dpa/picture alliance

В России более 200 россиян пенсионного и предпенсионного возраста осуждены за антивоенные акции или высказывания с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины. Об этом сообщило во вторник, 15 августа, независимое информационное издание "Верстка" по результатам анализа данных правозащитного ресурса ОВД-Инфо.

Как следует из материала, за этот период не менее 46 граждан России старше 60 лет стали фигурантами уголовных дел, связанных с их антивоенной позицией, еще как минимум 165 человек в возрасте от 60 до 84 лет были задержаны на антивоенных акциях.

"Верстка" отмечает, что столь значительное число осужденных среди пожилых зафиксировано несмотря на то, что российских пенсионеров считают наиболее подверженными пропаганде. По данным соцопросов ВЦИОМ и Фонда "Общественное мнение", сразу после начала "спецоперации" ее поддержали девять из десяти жителей России пенсионного и предпенсионного возраста.

В колонию, несмотря на возраст и болезнь

География преследований пенсионеров и людей предпенсионного возраста - от Калининграда до Находки. По сведениям "Верстки", пожилых осужденных отправляют в колонии, несмотря на тяжелые заболевания, и штрафуют на сотни тысяч и даже миллионы рублей, то есть на суммы, которые они не в состоянии выплатить из пенсии. Не менее 15 пожилых россиян находятся в СИЗО, на принудительном лечении или уже отбывают наказание в колонии, отмечает издание.

"Когда и на апелляции мне сказали, что год и шесть месяцев колонии-поселения, я сперва думала, что никуда не поеду и покончу с собой. Но потом у меня какая-то внутренняя злость появилась, что я все выдержу. Пусть это будет тяжело, но я должна это выдержать", - приводит "Верстка" слова 65-летней бывшей учительницы из Находки Долите Синицыной. Суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы за посты в соцсети "Одноклассники".

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материал "Верстки"

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