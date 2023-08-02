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В Новосибирске пенсионеру дали три года за антивоенные посты

Александра Иванова
15 мин. назад

67-летнего Тахира Арсланова в связи с его постами в соцсети "ВКонтакте" признали виновным в призывах к экстремистской и террористической деятельности, а также к массовым беспорядкам.

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Колючая проволока на заборе штрафного лагеря в бывшем СССР
Фото: Imago/Hohlfeld

В Новосибирске Первый окружной военный суд в среду, 2 августа, приговорил 67-летнего пенсионера Тахира Арсланова, выражавшего антивоенную позицию в соцсетях, к трем годам заключения в колонии общего режима. Мужчину признали виновным в призывах к экстремистской и террористической деятельности, а также к массовым беспорядкам через интернет.

"Житель Новосибирска Тахир Арсланов с апреля по сентябрь 2022 года со своей персональной страницы в социальной сети "ВКонтакте" под вымышленным именем размещал в публичных сообществах и группах негативные комментарии с призывами к активным действиям против действующего государственного строя", - цитирует пресс-службу УФСБ по НСО онлайн-издание NGS.ru.

Логотип соцсети "ВКонтакте" на экране смартфона
Пенсионер Тахир Арсланов критиковал войну в Украине в соцсети "ВКонтакте"Фото: Imago/ITAR-TASS

По информации "Радио Свобода", речь идет о двух комментариях Арсланова в группе "Волна перемен. Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте", написанных в сентябре 2022 года после объявления мобилизации. В первом он назвал российское вторжение в Украину "захватнической войной кремлевских фашистов", во втором - призвал сжигать военкоматы.

Журналисты уточняют, что пенсионер признал свою вину и раскаялся. Об уголовном преследовании мужчины 29 июля писал Telegram-канал SOTAVision. В беседе с авторами этого канала Тахир Арсланов рассказал, что у него в Киеве живет дочь и он "просто разум потерял", когда узнал о бомбардировках этого города российскими войсками.

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Сообщение "Радио Свобода" о приговоре новосибирскому пенсионеру Тахиру Арсланову

Пенсионер получил три года колонии за антивоенные комментарии
www.svoboda.org
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