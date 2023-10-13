На осужденного депутата Горинова возбудили новое дело

Алексей Горинов отбывает семилетний срок за слова о войне в Украине. Теперь на него возбудили дело об "оправдании терроризма".

На бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, который отбывает семилетний срок по делу о "фейках" про российскую армию, завели новое уголовное дело по статье об "оправдании терроризма". Об этом Горинов сообщил в письме, которое опубликовал Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову" в пятницу, 13 октября.

Как рассказал экс-депутат, 5 октября его перевели в штрафной изолятор СИЗО-1 Владимира в связи с возбуждением нового уголовного дела. По словам политика, он всю жизнь "был противником всякого насилия и агрессии".

"Те, кому это надо и кто затеял первое уголовное дело, прекрасно понимают, что за ним ничего нет, что свободы я лишен просто так, показательно и в назидание другим - чтобы помалкивали. Поэтому все это выглядит в глазах общественности неубедительно, тем более после полной моей реабилитации международным судебным органом ООН. Значит, надо что-то еще придумать, чтобы сделать из меня закоренелого уголовника, показать мою преступную сущность", - прокомментировал новые обвинения Горинов.

О деле против Горинова сообщил анонимный Telegram-канал

В конце сентября малоизвестный анонимный Telegram-канал Port сообщил о возбуждении в отношении Горинова нового уголовного дела, отмечает интернет-издание "Медиазона". По данным канала, дело 13 сентября завело управление Следственного комитета России по Владимирской области.

Как считают силовики, в январе 2023 года Горинов, находясь в ИК-3 во Владимире, "лично совершил высказывания, направленные на оправдание террористической деятельности" в присутствии других заключенных. В октябре политика, находящегося на тот момент в ИК-2 в Покрове, перевели во владимирский следственный изолятор.

Преследование Горинова

В июле 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Алексея Горинова к семи годам колонии по делу о распространении "фейков" про российскую армию. Поводом стали слова политика на заседании совета депутатов, на котором он выступил против организации развлекательных мероприятий в Красносельском районе из-за войны в Украине.

"О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал тогда Горинов. В апреле депутат был задержан, а следствие по его делу заняло всего пять дней.

Горинов неоднократно жаловался, что ему не оказывают медицинскую помощь в СИЗО и колонии. С 7 сентября депутата трижды отправляли в ШИЗО при колонии. В защиту Горинова неоднократно выступали депутаты Европарламента, ООН, а также другие политзаключенные и правозащитники.

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