Депутаты ЕП подписали письмо в поддержку Алексея Горинова

Европарламентарии выразили находящемуся в колонии Горинову солидарность в его "стремлении к свободной и мирной России". "Вы не забыты и не одиноки", - говорится в письме 34 депутатов.

Письмо поддержки бывшему муниципальному депутату Красносельского района Алексею Горинову, приговоренному к семи годам колонии за распространение "фейков" о российской армии, подписали 34 депутата Европарламента (ЕП). Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в Telegram-канале "Свободу Алексею Горинову!"

Европарламентарии выcказали "глубочайшее восхищение" мужеством политика в связи с его способностью "говорить правду" и выразили ему солидарность в его "стремлении к свободной и мирной России".

Политики обратили внимание на то, что в то время как президент России Владимир Путин ведет агрессивную войну против Украины и ее народа, Горинов противопоставил ему "голос разума", который не удалось заставить замолчать - даже несмотря на "несправедливое заключение".

"Вы не забыты и не одиноки"

"Вы не забыты и не одиноки в своей праведной борьбе за освобождение народа России и других стран континента от ужасов войны", - говорится в послании.

"Ваша энергия побуждает нас объединиться и поддерживать ваш протест до тех пор, пока дети Украины не будут в безопасности, а Россия не станет свободной и мирной", - подчеркивается в нем далее.

"Мы надеемся, что это письмо придаст" российскому политику сил "продолжать борьбу за свободу" и поможет ему сохранить веру в "более светлое будущее", указали европаламентарии.

Депутаты Европарламента добавили, что их мысли - с членами семьи Горинова.

Письмо подписал и германский евродепутат Сергей Лагодинский

Подпись под посланием поставил, в частности, и депутат ЕП от немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky).

Мещанский районный суд Москвы 8 июля 2022 года приговорил Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение "фейков" о российской армии во время заседания совета депутатов.

Это стало первым реальным сроком по статье, появившейся после российского полномасштабного вторжения в Украину. Юристы и знакомые Горинова отметили необычайную жестокость приговора, сопоставимого со сроками за убийство, и называли его предупреждением всем, кто выступает против войны.

Горинов выступил против развлекательных мероприятий на фоне войны

Политик на заседании совета депутатов в марте выступил против организации развлекательных мероприятий в Красносельском районе из-за войны в Украине. "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал тогда Горинов.

В конце апреля возбудили уголовное дело, Горинов был задержан и отправлен в следственный изолятор (СИЗО) за распространение "фейков" про армию, совершенное группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения - ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Следствие заняло всего пять дней

Следствие заняло всего пять дней - 1 мая 2022 года Горинову вручили уведомление об окончании следственных действий. В общей сложности от задержания до приговора прошло чуть больше 40 дней.

В своем последнем слове политик вновь выступил против войны. "Война - самое быстрое средство расчеловечивания. Когда стирается грань между добром и злом. Это всегда смерть, я это не приемлю и отторгаю. Этому учило меня наше прошлое", - сказал он.

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