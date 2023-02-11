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Алексей Горинов на суде
Алексей Горинов на судеФото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance
Права человекаРоссия

Горинова предложили обменять на задержанных в ЕС россиян

Даниил Сотников
36 мин. назад

Из-за ухудшающегося здоровья Алексей Горинов может не выжить в тюрьме, поэтому правозащитники просят Европарламент инициировать его обмен.

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Инициативная группа Сахаровского движения "Мир. Прогресс. Права человека" предложила депутатам Европейского парламента обменять муниципального депутата Алексея Горинова, приговоренного к семи годам лишения свободы, на задержанных в Европе российских "пропагандистов, сотрудников спецслужб и иных лиц, работающих на путинский режим". Об этом собщило в субботу, 11 февраля, издание "Новая газета Европа" со ссылкой на обращение правозащитников.

Авторы послания подчеркивают, что в российских тюрьмах и СИЗО содержатся более 500 человек, которых "Мемориал" признает политическими заключенными. "Отбор людей для обмена - заведомо несправедливость, но плачевное состояние здоровья некоторых заключенных обязывает нас инициировать такой обмен", - пишут правозащитники.

Алексей Горинов, по словам авторов обращения, нуждается в срочном освобождении именно из-за состояния здоровья. "У него обострился хронический бронхит. В 2016 году он пережил операцию и лишился одного легкого. Теперь мы боимся, что не выйдет из тюрьмы живым", - пишут правозащитники, подчеркивая, что потенциальным "обменным фондом" могли бы стать задержанные в Европе российские пропагандисты и сотрудники спецслужб.

В качестве примера авторы письма назвали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема, арестованного в Латвии по подозрению в шпионаже и нарушении санкций. "Просим вас выступить с инициативой обмена Алексея Горинова", - заканчивают обращение авторы.

Дело Алексея Горинова

В июле 2022 года суд приговорил Алексея Горинова к семи годам колонии по делу о распространении "фейков" про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом стали слова политика на заседании совета депутатов, на котором он выступил против организации развлекательных мероприятий в Красносельском районе из-за войны в Украине. "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал тогда Горинов. В апреле депутат был задержан, а следствие по его делу заняло всего пять дней.

Горинов неоднократно жаловался, что ему не оказывают медицинскую помощь в СИЗО и колонии. "Он находится в отряде на общих условиях. Жалуется на холод, голод, отсутствие горячей воды, на невозможность лечь до отбоя, несмотря на то что у него сохраняется температура, его мучает постоянный кашель, одышка", - сообщали соратники политика в декабре.

Депутаты Европарламента подписали письмо в поддержку Горинова

В январе 34 депутата Европарламента (ЕП) подписали письмо поддержки Горинову, в котором высказали "глубочайшее восхищение" мужеством политика в связи с его способностью "говорить правду" и выразили ему солидарность в его "стремлении к свободной и мирной России".

"Вы не забыты и не одиноки в своей праведной борьбе за освобождение народа России и других стран континента от ужасов войны. Ваша энергия побуждает нас объединиться и поддерживать ваш протест до тех пор, пока дети Украины не будут в безопасности, а Россия не станет свободной и мирной", - говорится в письме евродепутатов.

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